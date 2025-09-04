Santoral del 4 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Bonifacio I

San Bonifacio I fue el Papa de la Iglesia Católica desde el 28 de diciembre del año 418 hasta su muerte el 4 de septiembre del año 422. Durante su pontificado, se enfrentó a varios desafíos internos y externos, incluyendo cuestiones doctrinales y disputas con otros líderes eclesiásticos.

San Bonifacio I es recordado por su firmeza en la defensa de la fe católica y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Se le atribuyen varios decretos y cartas dirigidas a resolver disputas doctrinales y disciplinarias dentro de la Iglesia.

Bonifacio I fue canonizado como santo después de su muerte y su fiesta se celebra el 4 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de servicio a la Iglesia y su testimonio de fe.

Oración a San Bonifacio I

Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe, guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, escucha nuestras súplicas humildes y sinceras.

Te imploramos, oh santo patrón de la conversión, que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad divina y fortalece nuestra fe en tiempos de duda y tribulación.

Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh, glorioso San Bonifacio, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu ejemplo de devoción y sacrificio.

Con humildad te ofrecemos nuestras oraciones y acciones en honor a tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión.

Amén.