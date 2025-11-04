Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este miércoles 5 de noviembre en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico afectará la Autovía Norte en un tramo clave. El detalle de los sectores que alcanzará el corte energético y los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará un sector importante de la ciudad sobre Autovía Norte este miércoles 5 de noviembre. Solicitan tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este miércoles 5 de noviembre: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este miércoles 5 de noviembre será de la siguiente forma:
- De 7:30 a 12:30: Autovía Norte, desde la rotonda de La Alfalfa hasta la rotonda de Bajada de Maida.
Motivo del corte de luz en Neuquén
El servicio será interrumpido debido a la remodelación de instalaciones de distribución troncal en Media Tensión. Este trabajo cuenta con la aprobación del órgano de control municipal, según detallaron.
Desde CALF recordaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.
