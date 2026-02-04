ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el jueves 5 de febrero en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará un sector de la ciudad el próximo jueves.

Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios de la interrupción del servicio para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para el jueves 5 de febrero será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 12.30: La interrupción abarcará desde la calle Costa Rica a Alaska entre Río Colorado y Goya en Valentina Sur Rural.

El motivo del corte es para realizar mantenimiento en líneas de Media Tensión, subestación transformadora y corte de ramas.


