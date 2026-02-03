Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 4 de febrero

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz en la ciudad este miércoles. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 4: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este miércoles 4 será de la siguiente forma:

De 7.00 a 12.30: En PIN 1A, Ciudad Industrial Jaime de Nevares.

Los motivos de la interrupción son para remodelar una línea de distribución de media tensión y colocar equipo de maniobras automático.

Para evitar inconvenientes, CALF recomienda tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas.