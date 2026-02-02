Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 3 de febrero

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz en la ciudad este domingo. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén este martes 3: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 3 será de la siguiente forma:

De 7.00 a 12.00: desde Obrero Argentino hasta costa del río Neuquén y desde el Chocón hasta costa del río Limay.



De 8.00 a 12.00: en Isla 132



De 8.00 a 10.00: en Río Colorado y El Tuyú, MZNA D, varios MBk



Los motivos de la interrupción en las tres zonas son por mantenimiento en líneas de media tensión, realizar nuevas salidas en baja tensión y cambio de seccionadores con reparación de conductores subterráneos respectivamente.

Para evitar inconvenientes, CALF recomienda tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas.