Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de energía para este viernes 12 de diciembre en Neuquén
La interrupción será para energizar nueva subestación transformadora y remodelar línea de distribución troncal. El horario programado del corte y qué zonas abarcará.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 12 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.
Corte de luz programado en Neuquén este viernes 12 de diciembre: zonas y horarios
CALF informó que los trabajos serán este miércoles:
- De 7.30 a 12.30: En zona aledaña a Anaya desde Río Senguer hasta costa del Río Limay
Motivo del corte programado en Neuquén de este viernes 12 de diciembre
Los trabajos en el lugar serán para energizar nueva subestación transformadora y remodelar línea de distribución troncal.
Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.
Comentarios