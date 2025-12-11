Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de energía para este viernes 12 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 12 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este viernes 12 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este miércoles:

De 7.30 a 12.30: En zona aledaña a Anaya desde Río Senguer hasta costa del Río Limay

Motivo del corte programado en Neuquén de este viernes 12 de diciembre

Los trabajos en el lugar serán para energizar nueva subestación transformadora y remodelar línea de distribución troncal.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.