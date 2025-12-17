Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este jueves 18 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este jueves 18 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este jueves 18 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este martes:

De 7.30 a 12.30: afectará el barrio La Sirena, desde la calle Saavedra hasta Anaya, entre J.J. Lastra y Lanín.

La interrupción se hará para realizar mantenimiento y retiro de postación en instalaciones de distribución.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.