Servicio a la comunidad: Calf informó un corte programado de luz para este domingo 7 de diciembre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza Calf informó que realizará cortes programados de energía eléctrica durante el domingo 7 de diciembre en la ciudad de Neuquén, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Corte de luz programado para este domingo

La interrupción del suministro de luz será el domingo 7 de diciembre desde las 6 a las 12.

Según lo informado, la zona afectada será la aledaña a Río Mocoretá y Santa Teresa.

CALF resaltó que el corte es para «colocar concentrador de medición inteligente en subestación transformadora».

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante los cortes. Asimismo, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas señaladas son aproximadas, por lo que podrían registrarse afectaciones en zonas linderas.