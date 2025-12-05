Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte programado de luz para este domingo en Roca

EdERSA anunció un corte de luz programado para este domingo 7 de diciembre. La medida afectará el suministro en General Roca y parte de la zona rural de Cervantes.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por un programa de mantenimiento en las instalaciones internas de la Estación Transformadora 4.

Desde EdERSA informaron que para minimizar el alcance del corte transferirá «más del 30% de la demanda de la Estación Transformadora 4 a la Estación Transformadora ‘Termoroca’, instalada en la zona norte».

Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado

El corte programado irá de 6 a 12 por los trabajos en la estación transformadora que abastece buena parte de la demanda de General Roca y Cervantes. «Por tales motivos, les pedimos tomar las medidas de seguridad necesarias», resaltaron desde EdERSA.

Las zonas afectadas son:

• Cuadrante conformado por Mendoza, Canal Grande, Ruta 22 y Alvear.

• Cuadrante conformado por San Juan, Ruta 22, Canal Grande y Av. Roca.

• Cuadrante conformado por 25 de Mayo, Av. Roca, Mendoza y Ruta 22.

• Cuadrante Rural conformado por Castello, Magallanes, Ruta 22 y Costa del Rio.

• Zona rural entre Roca y Cervantes.