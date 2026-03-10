Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 11 de marzo en Neuquén
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo miércoles 11 de marzo
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles 11 de marzo
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles 11 de marzo serán de la siguiente forma:
- Horario: De 08.00 a 11.00 h.
- Lugar: zona aledaña a Salta y Carlos H. Rodríguez.
- Motivo: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis.
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Horario: De 07.30 a 12.00 h.
- Lugar: Zona aledaña a esquina de Colonia Alemana y Río Desaguadero
- Motivo: mantenimiento y remodelación de subestación transformadora para colocar medición inteligente
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
