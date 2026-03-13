Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el sábado 14 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento y remodelaciones para mejoras del servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo sábado 14 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
CALF indicó que el corte programado para este sábado 14 de marzo será de la siguiente forma:
- Horario: De 6:00 a 9:00 hs.
- Zona afectada: Desde Mitre hasta Perito Moreno, entre Av. Olascoaga y Santa Cruz.
- Motivos: mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.
- Horario: De 6:00 a 9:00 hs.
- Zona afectada: Municipalidad de Neuquén (Av. Argentina y Roca)
- Motivos: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.
