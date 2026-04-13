Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 14 de abril en Neuquén
La empresa comunicó que la interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar redes troncales de distribución.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este martes 14 de abril de 2026.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este martes 14 de abril
CALF indicó que el corte programado para este martes será:
- Zona: Barrio Mudón: zona comprendida entre Raihue/Canelo y Asmar/Catriel
- Horario: de 08:30 a 13:00hs.
- Motivo: remodelación de redes troncales de distribución.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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