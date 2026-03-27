Servicio a la comunidad | Cortarán el agua en un sector de Roca para reparar un acueducto este viernes: los detalles

Cortarán el agua en un sector de Roca para reparar un acueducto este viernes: los detalles

Aguas Rionegrinas realizará una reparación en el acueducto principal ubicado en la calle Güemes de Roca, a la altura del tanque elevado (entre Chaco y Formosa), lo que afectará la normal provisión de agua entre este viernes y sábado.

El corte será entre este viernes y sábado

Desde de la empresa estatal rionegrina se indicó que por la «complejidad de las maniobras y los elevados niveles de presión con los que opera este ducto, el servicio de agua potable será interrumpido desde las 17 del viernes hasta el mediodía del sábado 28, aproximadamente«.

Qué zonas afectará el corte de agua



La restricción en el servicio afectará exclusivamente a la denominada zona baja de la ciudad, que comprende a los barrios situados al sur del Canal Principal de riego, y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú, incluyendo sectores Centro, Stefenelli, Gómez, J.J. Gómez, Supe, Universitario, 260 Viviendas y Malvinas, entre otros.

«El operativo comenzará a primera hora del viernes con las tareas de excavación para descubrir la cañería«, indicó Aguas Rionegrinas.

Una vez finalizada esta etapa preparatoria, se procederá al corte del suministro para vaciar el ducto e iniciar la intervención técnica.

«Trabajos impostergables» por el asfaltado de la calle

«Es importante destacar que estos trabajos resultan impostergables debido a que el sector está próximo a ser asfaltado y el acueducto en cuestión es una pieza clave de la infraestructura local, ya que transporta agua desde la planta potabilizadora para abastecer a más de la mitad de la población» de la ciudad, informó la empresa.

Ante esta situación, se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios y acopiar agua con antelación. Asimismo, se recomienda hacer un uso sumamente responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo para necesidades básicas como higiene personal y limpieza, evitando cualquier tipo de derroche.

Para quienes no cuenten con tanque de reserva, se sugiere almacenar agua en recipientes limpios y seguros.

Por consultas o reclamos, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-999-24827.