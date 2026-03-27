Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este sábado 28 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para el montaje y puesta en marcha de instalaciones subterráneas en media tensión. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 28 de marzo
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este sábado
CALF indicó que el corte programado para este sábado será:
- Zona: zona aledaña a Santa Fe, entre Caviahue y Leloir
- Horario: De 07:00 a 14.30h.
- Motivo: Montaje y puesta en marcha de instalaciones subterráneas en media tensión.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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