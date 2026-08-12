Servicio a la comunidad: cortes de energía programados afectarán a varios sectores del Alto Valle

La empresa de energía eléctrica Edersa realizará este miércoles 12 de agosto trabajos de mantenimiento programado en diversos sectores del Alto Valle, lo que provocará un extenso corte de energía en distintos barrios de las ciudades.

Durante la jornada, cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa llevarán a cabo la finalización de una nueva línea de 33 kV en Cipolletti y tareas de mantenimiento de subestaciones transformadoras y redes de media tensión en Roca.

Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:

Cortes de energía programados en Roca

Horario Zona Motivo 13:30 a 15:30 Calles El Chingolo, Evita, Cipolletti y Misiones. Tareas de mantenimiento de redes de media tensión 13:30 a 15:30 Barrio Nuevo, en el cuadrante comprendido por las calles El Cauquén, Montevideo, Misiones y Piedra Buena Tareas de mantenimiento de redes de media tensió

Cortes de energía programados en Cipolletti

Horario Zona Motivo 9:30 a 10:30 Comercios, concesionarias y talleres de las calles:

Pacheco

Kemza

Das

Sáez

Zuain y Voria

Chevrosur,

Vital Servicios

Estación de Servicio YPF

clientes residenciales de; calles Pacheco

1° de Mayo

Pres. Mitre

Pres. Derqui

Lisandro de La Torre

Barrio Pacheco Bis Instalación de nueva línea de 33 kV 9:30 a 14:30 Calle Rivadavia entre Sor Juana Inés de La Cruz y Perito Moreno

– Panadería La Luna

– Zona de Ferretería El Tronador

– Plaza Quintín García

– Sector de Barrio Pichi Nahuel

– Calle 3 de Octubre

– Wilde

– Sucre

– Pueyrredón

– Rubén Darío Instalación de nueva línea de 33 kV

Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias, desconectar equipos sensibles y prever alternativas para aquellas actividades que dependan del suministro eléctrico durante el horario afectado.