Servicio a la comunidad: cortes de energía programados afectarán a varios sectores del Alto Valle
La interrupción del servicio fue anunciado por el servicio eléctrico para llevar a cabo modificaciones en barrios y sectores de Cipolletti y Roca.
La empresa de energía eléctrica Edersa realizará este miércoles 12 de agosto trabajos de mantenimiento programado en diversos sectores del Alto Valle, lo que provocará un extenso corte de energía en distintos barrios de las ciudades.
Durante la jornada, cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa llevarán a cabo la finalización de una nueva línea de 33 kV en Cipolletti y tareas de mantenimiento de subestaciones transformadoras y redes de media tensión en Roca.
Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
Cortes de energía programados en Roca
|Horario
|Zona
|Motivo
|13:30 a 15:30
|Calles El Chingolo, Evita, Cipolletti y Misiones.
|Tareas de mantenimiento de redes de media tensión
|13:30 a 15:30
|Barrio Nuevo, en el cuadrante comprendido por las calles El Cauquén, Montevideo, Misiones y Piedra Buena
|Tareas de mantenimiento de redes de media tensió
Cortes de energía programados en Cipolletti
|Horario
|Zona
|Motivo
|9:30 a 10:30
|Comercios, concesionarias y talleres de las calles:
Pacheco
Kemza
Das
Sáez
Zuain y Voria
Chevrosur,
Vital Servicios
Estación de Servicio YPF
clientes residenciales de; calles Pacheco
1° de Mayo
Pres. Mitre
Pres. Derqui
Lisandro de La Torre
Barrio Pacheco Bis
|Instalación de nueva línea de 33 kV
|9:30 a 14:30
|Calle Rivadavia entre Sor Juana Inés de La Cruz y Perito Moreno
– Panadería La Luna
– Zona de Ferretería El Tronador
– Plaza Quintín García
– Sector de Barrio Pichi Nahuel
– Calle 3 de Octubre
– Wilde
– Sucre
– Pueyrredón
– Rubén Darío
|Instalación de nueva línea de 33 kV
Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias, desconectar equipos sensibles y prever alternativas para aquellas actividades que dependan del suministro eléctrico durante el horario afectado.
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