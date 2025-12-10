Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz para este jueves en cuatro localidades
La distribuidora anunció una interrupción programada del suministro eléctrico en General Roca, Allen, Cinco Saltos y San Antonio Oeste.
EdERSA anunció un corte de luz programado para este jueves 11 de diciembre. La medida afectará el suministro en General Roca, Allen, Cinco Saltos y San Antonio Oeste.
Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo «en procura de continuar con la mejora permanente del servicio».
EdERSA indicó que se tratan de trabajos «impostergables» y detalló que serán labores de mantenimiento en redes de media y baja tensión.
Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado
- General Roca: el corte será de 13 a 14:30 y alcanzará al sector ubicado desde Ruta 22, entre Canale y Laprida.
- Allen: será desde las 7:30 hasta las 9:30 en loteos Cristal, La Barraca, Los Nogales y barrio Islas Malvinas.
- Cinco Saltos: será desde las 8 hasta las 10:30 en los sectores desde las calles Racedo y Lavalle, y Cipolletti y Belgrano.
- San Antonio Oeste: será desde las 7 hasta las 10 en el cuadrante comprendido entre las calles Alfonsina Storni, Carlos Adán Zonco, Liniers y Velero Calcagno.
