Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz para este jueves en cuatro localidades

EdERSA anunció un corte de luz programado para este jueves 11 de diciembre. La medida afectará el suministro en General Roca, Allen, Cinco Saltos y San Antonio Oeste.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo «en procura de continuar con la mejora permanente del servicio».

EdERSA indicó que se tratan de trabajos «impostergables» y detalló que serán labores de mantenimiento en redes de media y baja tensión.

Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado