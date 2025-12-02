Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz para este miércoles en cuatro localidades
La distribuidora anunció una interrupción programada del suministro eléctrico en Cipolletti, El Bolsón, Las Grutas y Viedma.
EdERSA anunció un corte de luz programado para este miércoles 3 de diciembre. La medida afectará el suministro en Cipolletti, El Bolsón, Viedma y Las Grutas.
Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversas tareas de mantenimiento y modernización en sus redes eléctrica.
«Se trata de labores que brindarán beneficios en la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio de distribución eléctrica por lo que solicitamos tomar las medidas para el caso», resaltaron.
Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado
- Cipolletti: será de 8 a 9 en todo Balsa Las Perlas y la Isla Jordán.
- Viedma: será de 9 a 10 en Las Flores, de la Policía y Parque Independencia, 44 Viviendas y la Ruta N°1, en su totalidad. Y de 9 a 15 en YPF “El kerosenero”, acceso a Viedma por Ruta N°3 y el edificio SURMAT por Ruta 3 y Av. Perón.
- El Bolsón: de 7 a 10 en el Cerro Amigo.
- Las Grutas: de 6 a 9 en el sector comprendido por las calles Sierras Blancas a Costanera, y de Mencué a Chimpay.
Comentarios