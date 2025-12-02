Servicio a la comunidad: EdERSA anunció un corte de luz para este miércoles en cuatro localidades

EdERSA anunció un corte de luz programado para este miércoles 3 de diciembre. La medida afectará el suministro en Cipolletti, El Bolsón, Viedma y Las Grutas.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversas tareas de mantenimiento y modernización en sus redes eléctrica.

«Se trata de labores que brindarán beneficios en la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio de distribución eléctrica por lo que solicitamos tomar las medidas para el caso», resaltaron.

Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado