Servicio a la comunidad: Edersa programó cortes de luz para este viernes 16 de enero en Cipolletti y Roca

Edersa anunció un corte de luz programado para este viernes 16 de enero. La medida afectará el suministro en General Roca y Cipolletti.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Corte de luz programado en Roca y Cipolletti: los detalles

Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirán una serie de «cortes programados» de energía, a realizarse de la siguiente manera:

Cipolletti:

De 8:00 a 10:30 en parte del barrio San Lorenzo, cuadrante comprendido por las calles Santa Cruz, Circunvalación, Buenos Aires e Ingeniero Pagano.

De 9:30 a 11:30 en los barrios dentro del cuadrante de calle circunvalación Umberto Illia hasta Calle Rural B15 Bis, desde La Esmeralda hacia el este.