Servicio a la comunidad: Edersa programó cortes de luz para este viernes 16 de enero en Cipolletti y Roca
Desde la empresa solicitaron a los vecinos y comerciantes del sector tomar las medidas de seguridad necesarias para prever el impacto de la interrupción.
Edersa anunció un corte de luz programado para este viernes 16 de enero. La medida afectará el suministro en General Roca y Cipolletti.
Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.
Corte de luz programado en Roca y Cipolletti: los detalles
Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirán una serie de «cortes programados» de energía, a realizarse de la siguiente manera:
- Cipolletti:
De 8:00 a 10:30 en parte del barrio San Lorenzo, cuadrante comprendido por las calles Santa Cruz, Circunvalación, Buenos Aires e Ingeniero Pagano.
De 9:30 a 11:30 en los barrios dentro del cuadrante de calle circunvalación Umberto Illia hasta Calle Rural B15 Bis, desde La Esmeralda hacia el este.
- Roca: de 9:30 a 13:00 en las chacras 169, 170, 173 y 174.
