Servicio a la comunidad: Edersa programó cortes de luz para este viernes 16 de enero en Cipolletti y Roca

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y comerciantes del sector tomar las medidas de seguridad necesarias para prever el impacto de la interrupción.

Cortes programados de luz. Foto: gentileza Edersa.

Edersa anunció un corte de luz programado para este viernes 16 de enero. La medida afectará el suministro en General Roca y Cipolletti.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Corte de luz programado en Roca y Cipolletti: los detalles

Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirán una serie de «cortes programados» de energía, a realizarse de la siguiente manera:

  • Cipolletti:
    De 8:00 a 10:30 en parte del barrio San Lorenzo, cuadrante comprendido por las calles Santa Cruz, Circunvalación, Buenos Aires e Ingeniero Pagano.
    De 9:30 a 11:30 en los barrios dentro del cuadrante de calle circunvalación Umberto Illia hasta Calle Rural B15 Bis, desde La Esmeralda hacia el este.
  • Roca: de 9:30 a 13:00 en las chacras 169, 170, 173 y 174.

Temas

Cipolletti

Río Negro

Roca

