Servicio a la comunidad: Edersa programó dos cortes de luz para hoy, lunes 5 de octubre en Allen
Las interrupciones afectarán varios sectores, entre ellos polideportivos y galpones. Será por tareas de despeje de ramas sobre las líneas de media tensión en la localidad. Mirá el detalle.
La empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Río Negro, Edersa, anunció dos cortes de luz que afectará distintos puntos de Allen este lunes 5 de octubre. Las interrupciones responden a tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes eléctricas en media tensión.
Desde la compañía solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.
Cortes de luz en Allen: zonas y horarios afectados este 5 de octubre
Edersa informó que los trabajos requerirán dos cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
• De 13:30 a 14:30:
– Barrio El Salto, Polideportivo Municipal, Galpón 5 Hermanas (Brivi Arnaldo) y CEL S.A.S.
– Calle Sorondo entre Av. Eva Perón y Llao Llao.
– Calle Escales entre Roldán y Sorondo.
– Calle Buscazzo entre Ramasco y Pellegrini.
– Calle Islas Malvinas entre Ramasco y Pellegrini.
– Calle Roldán entre Islas Huemul y Pellegrini.
– Plan Libertad (sector norte de las vías del ferrocarril).
• De 15:00 a 16:00:
– Banco Patagonia, Gimnasio Mac Dougall y Estación de Servicio YPF.
– Calle Yrigoyen entre Brown y Av. Roca.
– Calle España entre Yrigoyen y Brentana.
– Calle Intendente Mariani entre Sáenz Peña y Av. Roca.
– Calle Tomás Orell entre Av. Roca y J.B. Justo.
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