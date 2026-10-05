Servicio a la comunidad: Edersa programó dos cortes de luz para hoy, lunes 5 de octubre en Allen

La empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Río Negro, Edersa, anunció dos cortes de luz que afectará distintos puntos de Allen este lunes 5 de octubre. Las interrupciones responden a tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes eléctricas en media tensión.

Desde la compañía solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.

Cortes de luz en Allen: zonas y horarios afectados este 5 de octubre

Edersa informó que los trabajos requerirán dos cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:

• De 13:30 a 14:30:

– Barrio El Salto, Polideportivo Municipal, Galpón 5 Hermanas (Brivi Arnaldo) y CEL S.A.S.

– Calle Sorondo entre Av. Eva Perón y Llao Llao.

– Calle Escales entre Roldán y Sorondo.

– Calle Buscazzo entre Ramasco y Pellegrini.

– Calle Islas Malvinas entre Ramasco y Pellegrini.

– Calle Roldán entre Islas Huemul y Pellegrini.

– Plan Libertad (sector norte de las vías del ferrocarril).

• De 15:00 a 16:00:

– Banco Patagonia, Gimnasio Mac Dougall y Estación de Servicio YPF.

– Calle Yrigoyen entre Brown y Av. Roca.

– Calle España entre Yrigoyen y Brentana.

– Calle Intendente Mariani entre Sáenz Peña y Av. Roca.

– Calle Tomás Orell entre Av. Roca y J.B. Justo.