Servicio a la comunidad | Habrá baja presión de agua en una localidad cordillerana de Neuquén este lunes: los detalles

El lunes 30 de marzo el servicio de agua potable se verá afectado con baja presión en Junín de los Andes. Esto se debe a que la Municipalidad realizará una intervención sobre el río Chimehuín que afectará los principales pozos de bombeo de la ciudad, según explicó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

De todas maneras, la ciudad cordillerana cuenta con distintas fuentes de suministro, perforaciones ubicadas en puntos estratégicos que permitirán sostener el servicio durante la jornada y solo se presentarán afectaciones en algunos sectores.

Afectación del servicio en Junín de los Andes: cuáles serán las tareas

Las tareas que lleva adelante el municipio son parte del programa de manejo del sauce exótico, que se encuentra en su segunda etapa. Para llevar a cabo la tarea de extracción de árboles, se deben realizar movimientos de suelos en el río para la construcción de un camino de piedras que permita ingresar a las máquinas, lo que limita el ingreso de agua en el sistema de bombeo.

Personal técnico-operativo del EPAS estará monitoreando permanentemente la situación en el sistema de bombeo, verificando el ingreso de agua y deteniendo equipos de bombeo en caso de que no tengan agua para extraer. El servicio se normalizará paulatinamente cuando finalicen las tareas con maquinarias en el río y el ingreso de agua vuelva a presentar caudales normales.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente los vecinos se pueden comunicar al centro de atención al usuario, 0800-2224827.