Sorteo de Fin de Año 2025: fechas, premios y todo lo que hay que saber

Con la llegada de diciembre 2025, la expectativa por el Gordo de Navidad y el Sorteo de Fin de Año en Neuquén alcanza su punto máximo. Estos sorteos, pilares de la tradición festiva, no solo ponen en juego cifras récord, sino que movilizan a miles de apostadores que buscan cerrar el año con una alegría económica. En esta guía completa, te contamos los detalles fundamentales para que no te quedes afuera.

Neuquén: cuándo se sortea el Gordo de Fin de Año y qué premios reparte

El sorteo extraordinario de Fin de Año es el evento central del calendario de Lotería. Históricamente, se realiza en vísperas de las fiestas, captando la atención de todo el país. Este año, el primer premio (el «Gordo») promete una cifra histórica que ha sido ajustada para mantener el atractivo frente a la inflación.

Fecha del Sorteo: 3 de enero de 2026

Total en premios: 1.400 millones de pesos, con duplicador.

Primer premio: 558 millones de pesos

Sorteos especiales: 5.5 millones de pesos y un Fiat Cronos 0km.

Neuquén: cómo jugar y cuánto cuesta la fracción del Gordo de Fin de Año 2025

Para quienes buscan tentar a la suerte, es fundamental entender la dinámica del ticket. El billete se puede adquirir de forma completa o por fracciones, lo que permite participar con una inversión menor.

El billete entero: ideal para grupos de amigos o familias que comparten el número.

ideal para grupos de amigos o familias que comparten el número. La fracción: es la unidad mínima de compra. El premio se reparte de forma proporcional a la cantidad de fracciones adquiridas.

es la unidad mínima de compra. El premio se reparte de forma proporcional a la cantidad de fracciones adquiridas. Dónde comprar: únicamente en agencias oficiales de Lotería autorizadas para garantizar la validez del comprobante.

Neuquén: dónde ver los resultados oficiales del Gordo de Fin de año 2025

Para evitar confusiones, se recomienda seguir el sorteo a través de canales oficiales o medios de prestigio que actualizan el extracto de Lotería al instante.

Guardá tu billete en un lugar seguro y controlá no solo el primer premio, sino también las unidades y decenas, ya que muchas veces existen premios menores que suelen pasar desapercibidos por los apostadores.