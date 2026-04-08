Vouchers educativos 2026: el Gobierno abrió la inscripción y confirmó quiénes pueden acceder

El ministerio de Capital Humano anunció la apertura de la convocatoria al programa de vouchers educativos 2026. La iniciativa está dirigida a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y establece condiciones de ingresos para acceder al beneficio económico mensual.

La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que la asistencia consiste en una suma no contributiva para hogares que no superen siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. La medida fue comunicada a través de redes sociales oficiales.

Vouchers educativos 2026: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el programa alcanza a estudiantes que asisten a instituciones de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. El objetivo es sostener la escolaridad en ese segmento educativo.

Podrán postularse adultos argentinos o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país y DNI vigente. La inscripción se realiza mediante la aplicación Mi Argentina, donde deben cargarse los datos de los menores a cargo.

El esquema no fija un límite en la cantidad de hijos por grupo familiar. El beneficio puede extenderse a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Desde el área indicaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el pago de cuotas en escuelas privadas subsidiadas. La política forma parte de las medidas educativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La implementación de este tipo de asistencia fue uno de los ejes de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. También integró los primeros proyectos planteados tras su llegada a la Casa Rosada. El programa se inscribe en una estrategia más amplia de reformas educativas.