Sueldo de empleados de comercio en febrero 2026: cómo se integra el bono de $100.000

En un contexto de alta expectativa paritaria, los empleados de comercio encuadrados en el CCT 130/75 ya conocen cuánto deberán percibir por sus tareas de febrero 2026. Aunque el salario básico no sufrió variaciones porcentuales respecto a enero, el ingreso de bolsillo se ve reforzado por la continuidad de dos sumas fijas que totalizan $100.000 no remunerativos.

Este esquema transitorio de los sueldos de empleados de comercio en febrero 2026, acordado entre la Federación y las cámaras empresarias, busca amortiguar la inflación hasta que en abril los montos pasen a formar parte definitiva del sueldo básico.

Sueldo empleados de comercio: escalas por categoría y los montos finales para febrero 2026

Para este mes, los sueldos de bolsillo (antes de adicionales como antigüedad o presentismo) presentan un piso que supera los 1.15 millones de pesos para las categorías iniciales. Así quedan los valores de referencia según el escalafón:

Maestranza (Categoría A) : $1.155.795.

: $1.155.795. Administrativos (Categoría A) : $1.167.268 (escalando hasta los $1.218.519 en la categoría F).

: $1.167.268 (escalando hasta los $1.218.519 en la categoría F). Cajeros (Categoría A) : $1.171.091.

: $1.171.091. Vendedores (Categoría A): $1.171.091 (llegando a $1.218.519 en la categoría D).

Estos valores incluyen los básicos de convenio más el aporte de las sumas no remunerativas vigentes para este trimestre.

Sueldo empleados de comercio febrero 2026: cómo se desglosa el bono de $100.000 en el recibo

Un punto que genera consultas recurrentes en las oficinas de Recursos Humanos es la visualización de los bonos. En los recibos de febrero 2026 deben figurar dos conceptos diferenciados:

Suma de $40.000: correspondiente a un acuerdo previo que se extendió hasta marzo. Suma de $60.000: la recomposición acordada en diciembre 2025.

Es fundamental destacar que, aunque son conceptos «no remunerativos», el gremio liderado por Armando Cavalieri aclaró que estos montos sí deben computarse para el cálculo de la antigüedad (1% por año), el presentismo, las vacaciones y el aguinaldo.

Sueldo empleados de comercio febrero 2026: cuenta regresiva para abril y la revisión de marzo

El actual esquema salarial de empleados de comercio tiene fecha de vencimiento. Según el acta paritaria oficial, en marzo 2026 las partes volverán a reunirse para analizar el impacto de la inflación y definir los ajustes del segundo trimestre.

El gran cambio administrativo llegará en abril 2026, mes en el que los $100.000 que hoy se perciben como bonos se incorporarán formalmente a las escalas básicas. Esto tendrá un impacto positivo en otros adicionales que dependen del básico, consolidando el poder adquisitivo de los más de 1.2 millones de trabajadores mercantiles en todo el país.