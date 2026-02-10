¿Cuánto gana un repartidor en Argentina? Comparativa de sueldos en febrero 2026

El mapa salarial de los repartidores en Argentina presenta hoy una dualidad marcada. Mientras que los trabajadores bajo convenio colectivo perciben actualizaciones mensuales para no quedar rezagados frente a la inflación, los repartidores independientes de plataformas digitales como Rappi o PedidosYa deben ajustar su estrategia de horas y zonas para alcanzar el «sueldo deseado».

En febrero 2026, la brecha entre el empleo registrado entre los repartidores y la economía de plataformas vuelve a poner el foco en la rentabilidad del sector.

¿Cuánto gana un repartidor en Argentina? Escala salarial ASIMM: Los sueldos para el delivery registrado en febrero 2026

Para aquellos trabajadores que se encuentran bajo la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), febrero 2026 trae certezas basadas en las últimas negociaciones paritarias. Este sector, que abarca a quienes realizan mensajería y delivery en relación de dependencia, consolidó un esquema de incrementos que busca sostener el poder adquisitivo.

Los sueldos básicos para mensajeros y repartidores registrados en este bimestre rondan los $850.000 y $1.050.000 brutos, dependiendo de la antigüedad y los adicionales por uso de vehículo propio o mantenimiento. A esto se deben sumar conceptos como presentismo y, en muchos casos, bonos extraordinarios negociados para el inicio del año.

Dato clave: el uso de herramientas propias (moto o bicicleta) suele representar un adicional no remunerativo que puede incrementar el salario neto entre un 15% y 20% adicional.

¿Cuánto gana un repartidor en Argentina? Delivery por aplicaciones: ¿cuántos pedidos se necesitan para ganar un sueldo?

En el universo de las apps, la dinámica es diferente. Según informes recientes de consultoras logísticas, el valor promedio del pedido (sin contar propinas) se ha estabilizado, pero la inflación obliga a los repartidores a aumentar la carga horaria.

Ingreso por pedido: se estima que un repartidor promedio percibe entre $2.600 y $3.100 por entrega, variando según la distancia y los multiplicadores de alta demanda (lluvia, fines de semana o eventos especiales).

La meta del millón: para alcanzar un ingreso neto de $1.100.000, un repartidor independiente debe realizar, en promedio, entre 450 y 500 pedidos mensuales, lo que equivale a unas 45-50 horas semanales de conexión efectiva.

¿Cuánto gana un repartidor en Argentina? Gastronómicos y Comercio: otros convenios que regulan el reparto

No todos los repartidores pertenecen al mismo gremio. Es fundamental distinguir la actividad principal del empleador:

CCT 389/04 (UTHGRA): el sector gastronómico incluye la categoría de «Delivery» en su escalafón de servicios rápidos. Para febrero 2026, un repartidor de esta categoría tiene un básico que supera los $910.000, más sumas no remunerativas.

CCT 130/75 (Comercio): muchos negocios minoristas tienen personal de reparto propio. Bajo esta escala, un «Auxiliar» o personal de despacho percibe básicos conformados que rondan los $1.150.000, sumando los adicionales de zona y antigüedad.

¿Cuánto gana un repartidor en Argentina? Factores que definen el sueldo final: Propinas y costos operativos

Más allá de la escala oficial, el ingreso real de un repartidor en Argentina está condicionado por variables que no figuran en los recibos de sueldo: