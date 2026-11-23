Durante la emisión nocturna del domingo 22 de noviembre 2026, el sorteo del Quini 6, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin cupones que acertaran las seis cifras ni en el Tradicional ni en La Segunda.

En contrapartida, la suerte para los jugadores de Quini 6 derramó dividendos superiores al millón de pesos sobre un total de 139 apostadores que lograron cinco coincidencias sumando el Tradicional, La Segunda y el Siempre Sale.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 22 de noviembre 2026

El extracto oficial emitido por la Lotería de Santa Fe, en su edición dominical, determinó las siguientes combinaciones y escalas de cobro:

Modalidad de juego Bolillas de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto individual Tradicional Primer Sorteo 03 – 04 – 10 – 18 – 20 – 36 Vacante

($1.219 millones) 54 ganadores con 5 aciertos ($1.002.611,33 c/u) La Segunda del Quini 03 – 06 – 17 – 19 – 26 – 37 Vacante

($1.100 millones) 33 ganadores con 5 aciertos ($1.640.636,73 c/u) El Quini que Siempre Sale 07 – 17 – 22 – 28 – 31 – 34 Con ganadores 52 ganadores con 5 aciertos ($9.341.050,85 c/u) Pozo Extra 03 – 04 – 05 – 10 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 36 – 37 – 41 – 42 Con ganadores 1.099 ganadores

($181.983,62 c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 25 de noviembre 2026

De cara a la próxima cita de mitad de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada en disputa volverá a ubicarse por encima de los $8.000 millones, traccionada de forma directa por los más de $1.219 millones del Tradicional, el piso en alza de La Segunda y el arrastre millonario de La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto público oficial se realizará el miércoles 25 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.