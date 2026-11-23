Este lunes 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos que alcanza a ocho provincias del país, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y precipitaciones de variada intensidad. En la Patagonia, el aviso meteorológico apunta a fuertes vientos en el sur de Chubut y en Santa Cruz, mientras que en otras regiones del país rigen advertencias por tormentas.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, detalló que la alerta amarilla por tormentas abarca a Formosa, Salta, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza. En paralelo, el SMN dispuso una alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut y para toda la provincia de Santa Cruz, marcando el contraste entre los fenómenos convectivos del norte y centro del país y el viento patagónico.

De acuerdo con el parte oficial, las condiciones previstas para este lunes exigen atención en rutas, zonas abiertas y actividades al aire libre a lo largo de la jornada.

Tormentas aisladas y lluvias intensas en seis provincias

En las áreas alcanzadas por el aviso de tormentas, el SMN anticipa fenómenos de intensidad variable con riesgo de episodios puntuales más severos.

«El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual».

El reporte incluye a Formosa, Salta, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza dentro de este escenario de inestabilidad a lo largo del lunes.

Vientos del oeste y sudoeste con ráfagas de más de 90 km/h en la Patagonia

En el extremo sur del país, el foco del SMN está puesto en el viento del sector oeste y sudoeste en Chubut y Santa Cruz.

«El área será afectada por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

La advertencia rige para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz durante este lunes 23 de noviembre, con ráfagas que representan un factor de riesgo para la circulación vehicular y las tareas expuestas al aire libre.