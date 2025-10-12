Todo lo que necesitás saber sobre los pasos fronterizos a Chile este domingo 12 de octubre 2025

¿Pensando en cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro? Si volvés a casa o iniciás tus vacaciones tras el fin de semana largo de octubre 2025, esta información es clave para vos. Anticipate a las demoras y conocé acá el estado actualizado de todos los pasos fronterizos, los requisitos y la documentación necesaria para que tu viaje sea un éxito.

Antes de salir, chequeá acá el último informe de circulación en accesos clave como el Paso Cardenal Samoré o Pino Hachado este domingo 12 de octubre 2025.

¡Acá te contamos si están abiertos, cerrados y cuál es el horario de atención!

Pasos fronterizos: ¿cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 12 de octubre 2025?

Repasamos aquí el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este domingo 12 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

Paso Pino Hachado: domingo 12 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 19.

Sectores con hielo y equipos operando.

Portación portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: domingo 12 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: domingo 12 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 12 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: domingo 12 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada despejada, posible formación de hielo en sectores.

Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: domingo 12 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 12 de octubre 2025?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este domino 12 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos anticipa que:

Lluvia y nieve a mediados de octubre 2025.

Se mantienen la alternancia de días cálidos estacionales con ingresos de aire frío.

Viento y precipitaciones débiles en montaña.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 12 de octubre 2025

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

