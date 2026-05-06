Un importante cruce entre Chile y Argentina cerrado este miércoles: suspendieron el tránsito por nevadas

El paso internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado este miércoles por malas condiciones climáticas en la cordillera. La medida afecta a todo tipo de vehículos y fue definida por autoridades de Argentina y Chile ante nevadas e inestabilidad en sectores de alta montaña.

Según informó el Complejo Fronterizo Los Libertadores en un comunicado oficial, el cierre fue resuelto “tras comunicaciones entre ambas coordinaciones” y por “las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera”. Las autoridades señalaron que la situación “afecta una transitabilidad segura para los usuarios”.

Nevadas y hielo obligaron a cerrar un paso clave a Chile

El cierre de barreras comenzó a las 10 de Chile y 11 de Argentina en Guardia Vieja y Uspallata. El túnel internacional dejará de operar desde las 12 de Chile y 13 de Argentina, según precisaron desde el Sistema Integrado Cristo Redentor.

En el comunicado difundido este martes, las autoridades indicaron que la decisión responde a “condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña”. También remarcaron que las nevadas “no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”.

Desde el complejo fronterizo señalaron que cualquier novedad sobre el estado de la ruta será comunicada por los canales oficiales. También recomendaron consultar información actualizada antes de viajar hacia la cordillera.

El cierre del paso internacional Los Libertadores impacta sobre uno de los cruces más utilizados entre Argentina y Chile. Durante jornadas con nevadas intensas, las restricciones suelen aplicarse de manera preventiva para evitar incidentes en sectores de montaña.

Las autoridades chilenas pidieron seguir las cuentas oficiales de coordinación fronteriza para conocer posibles reaperturas o nuevas restricciones. Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del tránsito.