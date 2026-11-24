Mientras las jubilaciones y pensiones mantienen su esquema de actualización mensual por inflación bajo la fórmula de movilidad vigente, el bono extraordinario de $70.000 que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encamina a cumplir casi tres años sin modificaciones en su valor nominal desde marzo 2024.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y los informes técnicos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), ANSES prevé destinar $102 billones al pago total de prestaciones previsionales y complementos durante el próximo año, reservando una partida específica de $3,9 billones para financiar los refuerzos extraordinarios.

Bono de $70.000 ANSES en enero 2027: qué dice el Presupuesto y qué jubilados seguirían cobrándolo

Dado que la asignación destinada a refuerzos en 2027 resulta prácticamente equivalente a la ejecutada durante 2026, las estimaciones presupuestarias indican que el complemento continuaría fijado en $70.000 en enero 2027, sujeto a la ratificación mensual mediante decreto del Ejecutivo:

Beneficiarios del bono íntegro ($70.000) : de mantenerse los criterios actuales, percibirán el monto completo quienes cobren la jubilación mínima garantizada (que en diciembre 2026 llega a $453.796,70 brutos), los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos .

: de mantenerse los criterios actuales, percibirán el monto completo quienes cobren la (que en llega a $453.796,70 brutos), los titulares de la , y los beneficiarios de . Acceso a un bono proporcional : aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen el piso básico pero no alcancen el techo combinado fijado para cada mes (que en diciembre 2026 se ubica en $523.796,70 antes de aplicar la movilidad de enero) recibirán la diferencia necesaria para completar dicho límite.

: aquellos cuyos haberes superen el piso básico pero no alcancen el techo combinado fijado para cada mes (que en se ubica en $523.796,70 antes de aplicar la movilidad de enero) recibirán la diferencia necesaria para completar dicho límite. Exclusión automática por acumulación de haberes: quedan afuera del refuerzo todos los titulares cuya prestación única o sumatoria de prestaciones vigentes (por ejemplo, jubilación más pensión por fallecimiento) iguale o supere el tope mensual establecido por ANSES.

Cifras del Presupuesto 2027 y de la Oficina de Presupuesto del Congreso: por qué bajan las prestaciones proyectadas

Más allá del monto del bono, los documentos oficiales revelan dos tendencias estructurales en el funcionamiento del sistema previsional argentino para el próximo ejercicio: