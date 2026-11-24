Bono ANSES 2027: qué pasará con los $70.000 y quiénes seguirán cobrando el refuerzo
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla sostener el bono extraordinario de $70.000 de ANSES, para jubilados y pensionados, sin actualización nominal. Conocé las partidas oficiales, quiénes accederían al refuerzo y qué proyecta la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Mientras las jubilaciones y pensiones mantienen su esquema de actualización mensual por inflación bajo la fórmula de movilidad vigente, el bono extraordinario de $70.000 que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encamina a cumplir casi tres años sin modificaciones en su valor nominal desde marzo 2024.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y los informes técnicos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), ANSES prevé destinar $102 billones al pago total de prestaciones previsionales y complementos durante el próximo año, reservando una partida específica de $3,9 billones para financiar los refuerzos extraordinarios.
Bono de $70.000 ANSES en enero 2027: qué dice el Presupuesto y qué jubilados seguirían cobrándolo
Dado que la asignación destinada a refuerzos en 2027 resulta prácticamente equivalente a la ejecutada durante 2026, las estimaciones presupuestarias indican que el complemento continuaría fijado en $70.000 en enero 2027, sujeto a la ratificación mensual mediante decreto del Ejecutivo:
- Beneficiarios del bono íntegro ($70.000): de mantenerse los criterios actuales, percibirán el monto completo quienes cobren la jubilación mínima garantizada (que en diciembre 2026 llega a $453.796,70 brutos), los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
- Acceso a un bono proporcional: aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen el piso básico pero no alcancen el techo combinado fijado para cada mes (que en diciembre 2026 se ubica en $523.796,70 antes de aplicar la movilidad de enero) recibirán la diferencia necesaria para completar dicho límite.
- Exclusión automática por acumulación de haberes: quedan afuera del refuerzo todos los titulares cuya prestación única o sumatoria de prestaciones vigentes (por ejemplo, jubilación más pensión por fallecimiento) iguale o supere el tope mensual establecido por ANSES.
Cifras del Presupuesto 2027 y de la Oficina de Presupuesto del Congreso: por qué bajan las prestaciones proyectadas
Más allá del monto del bono, los documentos oficiales revelan dos tendencias estructurales en el funcionamiento del sistema previsional argentino para el próximo ejercicio:
- Variación real del gasto frente a los haberes individuales: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyecta que el gasto destinado a jubilaciones y pensiones contributivas y semicontributivas crecerá un 2,5% en términos reales durante 2027 respecto de 2026; este indicador refleja la evolución agregada del presupuesto descontada la inflación por el arrastre de los ajustes mensuales de 2026, por lo que no implica un aumento extraordinario adicional de ese porcentaje sobre cada recibo individual.
- Reducción de 79.000 prestaciones en el padrón: el organismo técnico estima que el universo total de prestaciones previsionales pasará de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, una merma vinculada al vencimiento de la moratoria previsional (Ley 27.705) en marzo 2025, que restringió el alta de nuevas jubilaciones sin aportes completos frente a las bajas vegetativas del sistema.
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