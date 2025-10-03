Viajar a Chile: condiciones y recomendaciones de cruces para este viernes 3 de octubre 2025

Conocé el estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile hoy, viernes 3 de octubre 2025. Si viajás, consultá acá el reporte actualizado antes de salir: te contamos si las condiciones del tiempo en la cordillera pueden afectar los pasos clave de Argentina.

Revisá acá la información oficial sobre aperturas, cierres, pronóstico del tiempo y horarios de los pasos fronterizos hacia Chile para planificar tu cruce desde la Patagonia, este viernes 3 de octubre 2025.

Pasos fronterizos viernes 3 de octubre 2025: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?

Repasamos a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este viernes 3 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: viernes 3 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Sectores con hielo y visibilidad reducida.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: viernes 3 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Pronóstico de lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: viernes 3 de octubre 2025

PASO CERRADO por problemas edilicios en centro de frontera.

por problemas edilicios en centro de frontera. Se espera la actualización de la información.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): viernes 3 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Pronóstico de lluvia. Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: viernes 3 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 18 | Horario de ingreso: 8 a 20.

Calzada mojada por hielo, posible formación de hielo en sectores. Equipos operando.

Pronóstico de nieve y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: viernes 3 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo viernes 3 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 2 de octubre, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Continúa el ingreso de un pulso húmedo en la región de los lagos.

Inestabilidad con lluvias débiles.

Ascenso de la temperatura hacia miércoles y jueves.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: viernes 3 de octubre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este viernes 3 de octubre 2025: