¿Viajas a Chile desde Neuquén?: la lista de los requisitos que casi todos los turistas olvidan

El flujo de turistas hacia Chile se intensifica este enero de 2026. Sin embargo, la burocracia fronteriza sigue siendo el principal escollo para miles de familias. Para evitar esperas innecesarias o, peor aún, que te impidan el cruce, repasamos la lista de lo que sí o sí tenés que llevar en la guantera y en la billetera.

Qué documentación te piden para cruzar de Neuquén a Chile

Ya no hay excepciones: para salir de Argentina necesitás el DNI, el DNI digital (el último ejemplar emitido) o el pasaporte.

Los DNI escritos a mano (tapa verde o bordó) ya no son válidos. Siempre chequeá que el documento no esté vencido y que sea el mismo que figura en el sistema de Migraciones.

Viaje a Chile con menores de 18 años: qué documentación hay que presentar

Es el punto donde más familias quedan retenidas:

Con ambos padres deben presentar Libreta de Familia, Partida de Nacimiento o el DNI del menor donde figuren los nombres de los padres

deben presentar Libreta de Familia, Partida de Nacimiento o el DNI del menor donde figuren los nombres de los padres Con un solo padre es obligatorio presentar la autorización legalizada del progenitor ausente (tramitada ante escribano, juez de paz o Migraciones).

es presentar la autorización legalizada del progenitor ausente (tramitada ante escribano, juez de paz o Migraciones). Ahora, si se viaja sin los padres, el acompañante debe llevar el permiso de ambos padres debidamente certificado.

El auto: ¿qué papeles piden en la Aduana de Chile ?

Para circular por las rutas chilenas, la documentación del vehículo es tan importante como la personal: