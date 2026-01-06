¿Viajas a Chile desde Neuquén?: la lista de los requisitos que casi todos los turistas olvidan
DNI digital, autorizaciones de menores y el grabado de cristales son puntos críticos. Además, cuánto podés comprar sin pagar impuestos.
El flujo de turistas hacia Chile se intensifica este enero de 2026. Sin embargo, la burocracia fronteriza sigue siendo el principal escollo para miles de familias. Para evitar esperas innecesarias o, peor aún, que te impidan el cruce, repasamos la lista de lo que sí o sí tenés que llevar en la guantera y en la billetera.
Qué documentación te piden para cruzar de Neuquén a Chile
Ya no hay excepciones: para salir de Argentina necesitás el DNI, el DNI digital (el último ejemplar emitido) o el pasaporte.
Los DNI escritos a mano (tapa verde o bordó) ya no son válidos. Siempre chequeá que el documento no esté vencido y que sea el mismo que figura en el sistema de Migraciones.
Viaje a Chile con menores de 18 años: qué documentación hay que presentar
Es el punto donde más familias quedan retenidas:
- Con ambos padres deben presentar Libreta de Familia, Partida de Nacimiento o el DNI del menor donde figuren los nombres de los padres
- Con un solo padre es obligatorio presentar la autorización legalizada del progenitor ausente (tramitada ante escribano, juez de paz o Migraciones).
- Ahora, si se viaja sin los padres, el acompañante debe llevar el permiso de ambos padres debidamente certificado.
El auto: ¿qué papeles piden en la Aduana de Chile ?
Para circular por las rutas chilenas, la documentación del vehículo es tan importante como la personal:
- Seguro SOAPEX: es el seguro obligatorio para extranjeros. Se saca online y cuesta unos 12 dólares por quincena.
- Cédula Azul: si no sos el titular del auto, la cédula azul es indispensable. Si está vencida, necesitás una autorización notarial o el formulario OM-2261 de Aduana.
- Grabado de cristales: el dominio (patente) debe estar grabado en parabrisas, luneta y cristales laterales. Es un requisito de seguridad que pueden exigirte en cualquier control.
