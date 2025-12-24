Viedma y Las Grutas: cómo funcionará la recolección de residuos en Nochebuena y Navidad

Horarios de recolección de basura en Viedma y Las Grutas durante las celebraciones de diciembre.

La recolección de residuos sufrirá modificaciones durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad tanto en Viedma como en Las Grutas. Las autoridades municipales solicitan a vecinos, vecinas y visitantes respetar los cronogramas para colaborar con el normal funcionamiento del servicio.

Viedma

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): recolección durante la mañana en los barrios con servicio diurno, incluidos los barrios FONAVI. No habrá servicio por la noche.

Las Grutas – Casco céntrico

Miércoles 24 de diciembre: De 6 a 18, con recolección de residuos y limpieza de peatonal y playa.

Desde ambos municipios se solicita la colaboración de la comunidad para acompañar el trabajo del personal y mantener los espacios limpios durante las festividades.