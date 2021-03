Sin definición judicial, la crisis política escala en Añelo

El conflicto político por la presidencia en el Concejo Deliberante de Añelo aguarda una definición de la justicia provincial, mientras se suceden los cruces entre el Movimiento Popular Neuquino y su exaliado de Unión Popular.

Este lunes, el electo titular del cuerpo deliberativo, Fernando Banderet, acusó al oficialismo municipal de buscar destituirlo y le pidió al gobernador Omar Gutiérrez y al intendente Milton Morales que “cesen en su intento de manipular la representación democrática”. “Existe en Añelo un estado de crisis política sin precedentes en la localidad”, afirmó en un comunicado de prensa que difundió a los medios.

En diálogo con RÍO NEGRO, dijo que había un “acuerdo de partes” con el Poder Ejecutivo para “apaciguar los tantos y esperar a que la justicia resuelva si las colectoras forman parte de una alianza electoral” de manera de determinar si le corresponde o no ejercer la presidencia del Deliberante.

“Pero la semana pasada empezaron las presentaciones, las chicanas políticas, entonces dije: bueno, vamos a estar atentos a las situaciones que se puedan ir dando”, planteó Banderet.

El viernes pasado, la concejal Delia Díaz, quien fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante tras la alianza de Unión Popular y Juntos por el Cambio para proponer a Banderet, acusó a su socio político de haberse ido “para otro lado” y reclamó que el cuerpo “vuelva a ser del mismo color político del intendente”.

“Acá no hay ningún quiebre, no me fui a otro lado y los desconocí como dijeron ellos. La presentación mía siempre fue la misma: trabajar por la comunidad. Si les molesta lo que digo o hago, me lo tienen que plantear en la cara”, cuestionó.

Si bien Banderet apuntó al gobierno provincial como partícipe de la demanda para devolver la presidencia del Deliberante al oficialismo, lo cierto es que Gutiérrez no se ha pronunciado aún sobre el tema.

La acción de nulidad que presentó el bloque de concejales del MPN sobre la resolución 85/2021 fue acompañada de una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Está en manos del Tribunal Superior de Justicia, a quien ya le ha tocado intervenir en situaciones similares.

A consecuencia de los cortes, hoy existe una falta de credibilidad hacia el gobierno local y el provincial. Hemos tratado de apaciguar, explicar que hay gestiones , pero el vecino necesita hechos rápidos”. Fernando Banderet, concejal de Unión Popular y nuevo presidente del Concejo Deliberante.