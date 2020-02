Sin policías en una comisaría de Neuquén porque están todos en las tomas

La desaparición de Walter Segundo Narváez dejó al descubierto la faltante de personal policial en la Comisaría 18 de Neuquén. Dante Catalán, el comisario inspector y coordinador de Delitos de Zona Oeste, reconoció que "el 100% está abocado a las tomas" de Autovía Norte, tras el pedido de desalojo.

Agregó que sólo cuentan con el "personal mínimo", aunque aseguró que, de todas formas, se tomó la denuncia y se inició el "protocolo de búsqueda de personas", luego de que la madre denunciara la desaparición del joven de 17 años el pasado 4 de este mes.

Catalán indicó que se abrió un expediente judicial, caratulado como "presunta desaparición de personas". Añadió que se avanzó en la investigación, pero remarcó que "no se pueden dar datos precisos" hasta tanto no se de con la ubicación "física" del joven.

"Una vez que se inicia el protocolo de búsqueda, como primera fase se irradia en todas las unidades el paradero de la persona ubicada", explicó el comisario. Contó que después "se da intervención a Seguridad Personal", que se encargan de la tarea de "inteligencia" de la búsqueda del menor, y por último interviene la fiscalía.

Catalán sostuvo que la investigación no se ve afectada por la falta de personal policial, pues ya se delegó a los organismos competentes.

Por otro lado, Leonor, la madre de Walter, manifestó en medios radiales que no se intenta localizar a su hijo porque "no hay móviles" de la policía para buscarlo. Añadió que siente que le "están tomando el pelo", ya que no le dan información cuando llama a la comisaría.

El comisario y jefe del Departamento de Prensa y Difusión de la Policía, Daniel Asselborn, enfatizó que no falta personal policial en las comisarías de Neuquén. Explicó que la única que se vio afectada fue la N° 18, porque las tomas sobre Autovía Norte se encuentran en su jurisdicción.

"No es que se hayan sacado policías de todas las comisarías", remarcó. Insistió en que en el caso puntal de Zona Oeste, se puede ver perjudicada en materia de tiempo y recursos, por el operativo montado sobre el sector de las tomas, tras la orden de desalojo.

Walter no está en su casa desde el 3 de febrero

Leonor señaló que su hijo se fue de la casa entre la una y las seis de la mañana del 3 de febrero.

Añadió que se llevó una mochila con una muda de ropa y un par de zapatillas extras, las llaves y un perfume, además de sus cuadernos para estudiar la materia que rinde en las próximas mesas.

Reconoció que la noche anterior habían discutido porque no lo dejó ir a la casa de una amiga. Contó que, sin embargo, después del altercado el joven se bañó y cenaron los dos juntos, pero que para su sorpresa se percató de que Walter ya no estaba a las seis de la mañana.

Leonor enfatizó que su preocupación se debe a que se contactó con su amiga, por la que discutieron, y no estaba con Walter. Explicó que allí se inició una cadena entre sus amigos y allegados, que tampoco conocen el paradero del joven. Además, tampoco se llevó su celular, por lo que no pueden contactarlo por teléfono.

El comisario inspector, Catalán, manifestó que el joven se habría ido "a raíz de problemas de convivencia en el seno familiar". Sostuvo que de todas formas se investiga la presunta desaparición del chico de 17 años, a través del "protocolo de búsqueda de personas".