Villa Regina

En estos días se cumplirá un año desde que doné a la biblioteca de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales deRoca mi biblioteca personal especializada en Historia y Ciencias Sociales. Algo así como 2.500 y algo más de ejemplares.



Dicha donación representa un alto valor monetario por los títulos y el formato de colecciones.

Yo dejé las cajas con sus respectivas planillas a la señora Directora de la Biblioteca, quien las recibió con entusiasmo y agradecimiento, diciéndome que pronto me llegaría un acuse de recibo formal por parte del decano.

Pues bien, una semana después se instaló la cuarentena y nunca recibí nada de nada.



Hace pocos días me puse en contacto con un ex decano buscando una conexión: me dijo que le daría mi número a la secretaria del actual decano para que me llame. Pero hasta ahora mutis por el foro.

En conclusión, mis libros están en un no lugar, no se sabe si están o no están, o si las cajas fueron violadas (cosa frecuente entre docentes).

Ahora bien, mi donación fue a título gratuito. Mi interés es que los estudiantes y particulares puedan acceder a su lectura.



A todo esto, la descortesía de la que vengo siendo objeto no la voy a admitir. Por eso comunico a esa Casa que rescindo mi donación y solicito que los libros se depositen en mi domicilio particular (calle 20 de junio N° 100 de Villa Regina) con cargo a la Fadecs.

Finalmente pongo los hechos en conocimiento público a través de toda clase de medios de comunicación, locales y nacionales.



Espero que la Fadecs proceda a devolver los libros en cuestión y que todos los estudiantes que deseen esos títulos gratuitamente se pongan en contacto conmigo al teléfono 298 4333125.

Carlos Schulmaister

DNI 8309517