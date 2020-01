Snacks saludables para llevar de vacaciones

Mantener una alimentación saludable durante las vacaciones es posible y para ello la Lic. Liliana Grimberg, recomienda algunos snacks para llevar de viaje o vacaciones:



· Frutas: un claro ejemplo de colaciones saludables y fáciles de transportar son algunas frutas como la manzana, la pera y la banana, que son muy prácticas para comer en cualquier lado y a cualquier hora del día. Otras frutas para tener en cuenta son las frutillas, kiwi, ananá y melón que se pueden lavar, pelar, cortar y transportar en un recipiente hermético.

· Almendras: una excelente opción, siempre que controlemos la medida. Se pueden combinar con bastones de zanahoria, una taza de té de estas zanahorias aporta fibra, vitamina A y C y también tiene magnesio que ayuda a combatir el estrés.



· Mix de frutos secos: no todos los mix de frutos secos son la mejor opción, hay que prestar atención al momento de elegir. Se recomienda escoger las variedades que no traen sal ni son fritas. Una buena combinación puede ser una mezcla de almendras, semillas de girasol, semillas de calabaza, sésamo y nueces.



· Banana: es el alimento perfecto para un viaje. Combinada con frutos secos y yogurt puede ser un buen reemplazo del almuerzo. Es rica en potasio, fibra y vitamina B6 que ayuda a estabilizar tu estado de ánimo y aumenta los niveles de energía.



· Vegetales: el apio y la zanahoria, cortados en bastones son ricos fáciles de transportar. Los tomates cherry también son una buena opción.



· Yogur: el descremado, es una excelente opción.



Es importante elegir a conciencia ya que por ejemplo un alfajor light puede tener las mismas calorías que una manzana, pero no tiene el mismo valor nutricional y no genera saciedad.



Según la licenciada, cada alimento tiene propiedades distintas y para estar bien alimentados es necesario proveerle al cuerpo de todos los nutrientes, vitaminas y minerales recomendados y mantener un equilibrio.

Receta: Bastones helados de maní

Ingredientes:

2 o 3 cdas de pasta de maní natural (la podés hacer procesando maní hasta lograr una pasta)

3 cdas de queso crema descremado

50 gr de chocolate semi amargo fundido (para decorar)

1 cda de stevia líquido

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes, menos el chocolate. Colocar en moldes y llevar al freezer. Retirar y decorar con el chocolate. Ideal para cuando dan ganas de comer algo dulce.

