Con una inversión de más de $2.265 millones, Chimpay inauguró la ampliación de su Hospital

Participaron también del acto la directora del hospital, Erica Narváez, junto a autoridades provinciales y municipales, equipos de salud y vecinos. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, encabezaron durante el fin de semana, la inauguración de la amplificación y refacción del Hospital Doctor Máximo Laure, una obra financiada con fondos provinciales que busca mejorar la capacidad de atención en Valle Medio.

La intervención demandó una inversión superior a los 2,265 millones de pesos e incluyó la construcción de un nuevo acceso principal sobre calle Don Bosco, consultorios externos con farmacia y vacunatorio, áreas de atención al público y espacios administrativos. Además, se refaccionaron sectores existentes y se mejoró el equipamiento.

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de la inversión en infraestructura sanitaria y aseguró: «a partir de hoy los chimpayenses tienen el hospital que se merecen». En ese sentido, remarcó que «no alcanza una buena política sanitaria si no hay espacios donde cuidar la vida, atender a un recién nacido o realizar una cirugía», y definió a la obra como «un hospital nuevo».

El mandatario provincial también puso el foco en el contexto actual del sistema de salud y señaló que «la mitad de los pacientes no tiene obra social», lo que incrementa la demanda en los hospitales públicos. «Hoy el hospital es el lugar donde vienen todos», aseveró.

En esa línea, mencionó otras obras en ejecución en la provincia, como los hospitales de Barda del Medio y Darwin, además de avances en Sierra Colorada, Maquinchao, Fernández Oro, Cinco Saltos y Bariloche.

Por su parte, el intendente Sepúlveda valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial y expresó que «es un día de mucha alegría» para la comunidad. También destacó la implementación de políticas como las tarjeta RN Presente Salud y la entrega de un utilitario y una ambulancia para reforzar el sistema local.

«Estas nuevas salas permiten brindar un mejor servicio y forman parte de una visión estratégica que acompaña el crecimiento de nuestros pueblos«, agregó el jefe comunal.

A su vez, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, sostuvo que el objetivo es garantizar la igualdad en el acceso: «trabajamos para que no haya rionegrinos de primera o de segunda, sino una salud de calidad para todos«, e hizo énfasis en el esfuerzo del personal sanitario y la continuidad en la provisión de servicios y medicamentos.