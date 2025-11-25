25N: la importancia de acompañar a las víctimas de violencia de género en Neuquén

Las personas que acompañan a las víctimas de violencia de género en Neuquén reflexionan sobre el 25N. (FOTO: Archivo).

Este año en Neuquén se registraron siete femicidios y la Oficina de Violencia contabilizó 8.681 denuncias por violencia de género. Detrás de cada caso existe una mujer valiente que se anima a pedir ayuda. ¿Cómo es acompañar a las víctimas en el proceso? «Nos gusta hablar de acompañamientos más que de denuncias», remarcó la abogada y activista de Socorro Violeta, Ángela Acosta. La psicóloga y trabajadora de la Línea 148 coincide con esta visión: «La denuncia no es el primer objetivo, a veces hay que trabajar primero en la desnaturalización de la violencia».

Socorro Violeta, el primer espacio de Neuquén que habilitó a acompañar la violencia de género

Hasta 2009 no había un espacio estatal en el que las víctimas de violencia de género pudieran buscar acompañamiento. Así, la Colectiva Feminista La Revuelta creó Socorro Violeta, «un espacio de acompañamiento y asesoramiento legal ante violencias machistas».

«Nació junto a la ley 26485 y no había en la provincia ninguna institución o dispositivo estatal que asesorara a personas víctima de violencias machistas», aseguró Acosta. En aquel momento se articuló en conjunto con la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) y la Asociación de Trabadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén (ATEN)).

Con el tiempo el tiempo, la Provincia de Neuquén desarrolló dispositivos de acompañamiento como la Línea 148. Así Socorro Violeta se tuvo que reconfigurar. En 2013, la organización cambió su enfoque al dejar de lado la atención presencial para concentrarse en la proyección e implementación de normativas, así como en el impulso de políticas públicas en colaboración con otras organizaciones y redes interinstitucionales. Además, apoyó situaciones específicas que generaron efectos expansivos, lo cual constituyó base para insistir en denuncias políticas.

Desde 2018, la atención presencial se reanudó en la “Casa Revuelta” los jueves de 14:30 a 16:30, donde una dupla de activistas escucha y acompaña a quienes se acercan al espacio. A partir de 2024, se implementó la atención telefónica los martes, de 14:30 a 17:30, para aquellos que no puedan asistir en persona, contactando al 299-5227011.

Socorro Violencia es un espacio de escucha activa, donde las víctimas pueden asesorarse legalmente o tan solo conversar. «Nos gusta hablar de acampamientos más que de denuncias. A veces quienes vienen en busca de asesoramiento no quieren denunciar y piensan en otras reparaciones posibles», destacó la letrada Ángela Acosta.

La mirada esta puesta en buscar “qué repara a cada persona”. «La idea es que la opinión, deseo o necesidad de la persona afectada sea el eje de la intervención, teniendo en cuenta los alcances de las acciones que quieran llevar adelante, y en algunas otras situaciones se proponen cuidados y redes», señaló.

Y agregó: «Así, la reparación, puede significar un momento de escucha o la potencia de tejer redes que sostienen procesos y recorridos institucionales».

La Línea 148, el dispositivo que acompaña a las víctimas de violencia de género desde 2016

La psicóloga Julia Cavallín forma parte de la Línea 148 desde sus inicios, desde que empezó a funcionar el 19 de diciembre del 2016. Remarcó la importancia de esa primera escucha ante una mujer que llama al dispositivo en busca de ayuda ante un caso de violencia de género.

«Se la asesora, se la contiene, se la escucha, siempre pensando que ese primer llamado es como nuestra oportunidad para ofrecerle todos los recursos que tiene la provincia y toda la información que está al alcance para poder salir de esa situación que está atravesando», comentó.

Cavallín señaló que muchas llegan hasta la Línea 148 con una red de contención algo desgastada por el ciclo de violencia machista. «La familia por ahí se agobia, intentan muchas veces ayudarla, incluso denunciar como tercera persona, pero no es tan sencillo correrse de ese lugar como mujer, no solo por la dependencia emocional, sino también por la dependencia económica», indico.

Pese a que la tarea es compleja, la «convicción» de transformar el entorno y combatir la violencia de género. «Siempre decimos que nos sostiene el compromiso», mencionó la psicóloga y remarcó: «Muchas veces vemos los resultados. Vemos que hay mujeres que efectivamente salen de estas situaciones acompañadas y eso nos gratifica muchísimo a todo el equipo».

La Línea 148 es un dispositivo de atención y acompañamiento diseñado para brindar apoyo a las personas en situaciones de violencia familiar y de género. El equipo de atención telefónica opera las 24 horas, asegurando una respuesta inmediata a quienes buscan ayuda. Este dispositivo no solo realiza la primera contacto, sino que también cuenta con un equipo de seguimiento, que juega un papel crucial en el proceso de acompañamiento.

Este equipo de seguimiento se encarga de comunicarse con las usuarias que requieren un apoyo adicional. A menudo, realizan llamadas de seguimiento para evaluar cómo se encuentran y cómo ha sido su experiencia con las intervenciones que se les han proporcionado. Estos seguimientos permiten identificar cualquier persistencia en el riesgo, especialmente en casos de femicidio, lo que facilita la implementación de medidas de protección adicionales si es necesario.

El 48% de las mujeres que llaman a la Línea 148 representan casos «alto riesgo»

La directora del Programa de Protección y Acompañamiento a las Violencias de Neuquén, Valeria Alessi, destaca un crecimiento preocupante en los casos atendidos, donde casi la mitad se enmarca en situaciones de alto riesgo, evidenciando la fragilidad del sistema de protección actual.

Entre enero y noviembre de este año, la Línea 148 ha recibido un total de 5,488 situaciones de violencia, de las cuales 3,100 constituyen reingresos. Este elevado porcentaje indica no solo la persistencia de ciclos de violencia, sino también la confianza que las víctimas depositan en un sistema que se ha convertido en su sostén. “Las mujeres no enfrentan un episodio aislado de violencia, son ciclos prolongados que necesitan acompañamientos sostenidos”, explicó Alessi.

El informe revela que el 32.7% de las situaciones son mujeres, evidenciando la marcada expresión de género presente en los casos de violencia familiar. Alessi menciona que de las 1,519 situaciones registradas bajo la Ley 2785, un sorprendente 93.3% de las víctimas son mujeres. Esta realidad pone en manifiesto la complejidad del problema, que no solo es individual, sino estructural, arraigado en desigualdades sociales, económicas y culturales.

Los datos son reveladores: el 48.1% de las situaciones evaluadas presentan un alto riesgo, y 33 casos han sido clasificados como riesgo de femicidio, lo que subraya la urgencia de una acción estatal más efectiva. “Cuando una mujer llama, está teniendo un acto de valentía. No solo busca ayuda; busca entender sus derechos y cómo actuar en una situación que podría escalar”, destacó la directora.

La violencia psicológica se ha presentado en un impresionante 86% de las situaciones, mientras que la violencia física se reportó en un 50%. Estas cifras traen consigo la necesidad apremiante de reforzar la detección y atención de la violencia económica y patrimonial, que aún permanece subregistrada.

Los factores de riesgo más comunes identificados en las llamadas han sido los antecedentes de violencia y el incumplimiento de mandatos judiciales, lo que pone de relieve las fallas en el sistema de justicia. “El sistema penal debe intervenir, aunque la mujer no pueda sostener sola el proceso. La vida de una mujer en situación de violencia no puede depender únicamente de su voluntad”, enfatizó Alessi.

Pese a los desafíos, la Línea 148 se posiciona como un espacio de confianza. El 73.8% de las llamadas provienen de las propias víctimas, lo que indica que cada vez más mujeres se sienten cómodas buscando ayuda. Esta confianza es clave para evitar decisiones impulsivas que puedan poner en riesgo a las familias involucradas.

Alessi también señala la importancia de la comunicación y de los espacios de asesoramiento: “Los 600 casos de asesoramiento que recibimos en este período son oportunidades para desarmar la confusión que produce la violencia. Son momentos preventivos que permiten una intervención más informada”, concluyó.