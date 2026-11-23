El termo del mate es uno de los objetos más utilizados en los hogares argentinos. Ya sea en casa, en el trabajo o durante una salida, acompaña a quienes disfrutan de esta infusión a lo largo del día. Sin embargo, su uso constante puede provocar la acumulación de sarro, humedad y olores desagradables.

Para solucionar este problema, existe un truco casero sencillo y económico que consiste en utilizar vinagre blanco durante la limpieza del termo. Este ingrediente, presente en muchas cocinas, contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a desprender determinados residuos minerales.

Según explicó El Cronista, este método se popularizó como una alternativa para mantener el termo en mejores condiciones y evitar que los depósitos acumulados afecten el sabor del agua.

Por qué recomiendan rociar vinagre en el termo del mate

El principal beneficio del vinagre blanco está relacionado con su acidez, que permite aflojar algunos depósitos minerales que se adhieren a las superficies.

Con el paso del tiempo, el agua utilizada para preparar mate puede dejar pequeñas acumulaciones de calcio y magnesio en el interior del recipiente. Estos minerales forman lo que comúnmente se conoce como sarro, una capa blanquecina que puede resultar difícil de retirar con un lavado convencional.

El vinagre puede ayudar a:

Eliminar el sarro: facilita la remoción de depósitos minerales acumulados.

facilita la remoción de depósitos minerales acumulados. Reducir los malos olores: contribuye a desprender residuos que pueden generar aromas desagradables.

contribuye a desprender residuos que pueden generar aromas desagradables. Remover algunas manchas: su acidez ayuda a aflojar determinadas incrustaciones.

su acidez ayuda a aflojar determinadas incrustaciones. Mejorar la limpieza del termo: puede complementar el lavado habitual cuando el fabricante permite utilizarlo.

Aunque suele mencionarse como un desinfectante natural, el vinagre doméstico no reemplaza a los productos desinfectantes aprobados ni garantiza la eliminación de todos los microorganismos.

Cómo limpiar el termo del mate con vinagre blanco, paso a paso

Para aplicar este método, es importante comprobar primero que el fabricante permita utilizar vinagre en el material del termo.

Ingredientes y materiales:

Vinagre blanco de alcohol.

Agua tibia.

Un cepillo suave para botellas, si es necesario.

Un paño limpio.

Paso 1. Vaciar el termo. Retirar completamente el agua que haya quedado en el recipiente.

Paso 2. Preparar la mezcla. Incorporar una parte de vinagre blanco y una parte de agua tibia, en cantidad suficiente para cubrir las zonas con depósitos minerales.

Paso 3. Dejar actuar. Mantener la preparación durante aproximadamente 20 a 30 minutos, con el termo destapado.

Paso 4. Retirar los residuos. Vaciar el contenido y, si quedan restos de sarro, utilizar un cepillo suave para desprenderlos sin rayar las paredes internas.

Paso 5. Enjuagar. Lavar varias veces con abundante agua limpia hasta eliminar por completo el olor a vinagre.

Paso 6. Secar correctamente. Dejar el termo abierto hasta que el interior esté completamente seco antes de guardarlo.

Cada cuánto tiempo conviene limpiar el termo del mate

La frecuencia depende del uso y de la calidad del agua.

Si el termo se utiliza diariamente, lo recomendable es lavarlo después de cada jornada y dejarlo secar completamente.

Una limpieza más profunda puede realizarse de manera ocasional, especialmente cuando aparecen depósitos de sarro o malos olores persistentes.

También es importante prestar atención a la tapa, el pico cebador y las juntas de silicona, ya que son sectores donde pueden acumularse humedad y residuos.

Los errores que hay que evitar al limpiar el termo con vinagre

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, existen algunas precauciones importantes.

No mezclar vinagre con lavandina. Esta combinación puede liberar gases tóxicos y representa un riesgo para la salud.

Tampoco conviene utilizar esponjas metálicas ni elementos abrasivos que puedan rayar el interior del recipiente.

Además, es fundamental no cerrar herméticamente el termo mientras contiene una solución de limpieza caliente y evitar dejar vinagre concentrado durante períodos prolongados sin autorización del fabricante.

En los termos con ampolla de vidrio, revestimientos especiales o piezas delicadas, deben respetarse las indicaciones específicas de limpieza.

Por qué es importante mantener limpio el termo del mate

La acumulación de sarro y residuos no solo afecta la apariencia del termo. También puede favorecer la aparición de olores desagradables y alterar el sabor del agua.

Por eso, mantener una rutina de limpieza adecuada es fundamental para conservar el recipiente en buenas condiciones.

El vinagre blanco puede ser una alternativa económica para retirar depósitos minerales, siempre que se utilice correctamente y sea compatible con los materiales del termo.

Un pequeño hábito de mantenimiento puede ayudar a prolongar su vida útil y disfrutar del mate sin sabores ni olores indeseados.