¿A qué hora toca Karina?: la grilla completa del jueves 5 de febrero en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén
La isla 132 se prepara para el debut de la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia. Con un cierre a pura cumbia santafesina y folclore romántico, estos son los horarios confirmados para no perderse nada.
En menos de un mes la Isla 132 será el punto de encuentro de miles de familias y amigos que disfrutarán a pleno de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén. El line up de artista ya fue confirmado y ahora se conocieron los horarios en los que se presentará cada artista. Te contamos el detalle.
Serán cuatro noches de música para todos los gustos y todas las edades. Desde lo que está en tendencia hasta los clásicos que no podemos dejar de cantar.
Día 1 en la Fiesta de la Confluencia 2026: cronograma completo del Jueves 5 de febrero
- 18:20: Ganador Pre Confluencia (Talento local)
- 19:00: Migrantes (Cumbia pop para arrancar la tarde)
- 19:50: Ganador Pre Confluencia
- 20:30: Rombai (El regreso del «fiesta»)
- 21:20: Marité Berbel (Sello de identidad neuquina)
- 22:00: Luciano Pereyra (El plato fuerte del folclore pop)
- 00:00: Karina (Cierre a toda orquesta con «La Princesita»)
Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén
Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.
Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.
- Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000
- Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000
Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.
Comentarios