¿A qué hora toca Karina?: la grilla completa del jueves 5 de febrero en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

En menos de un mes la Isla 132 será el punto de encuentro de miles de familias y amigos que disfrutarán a pleno de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén. El line up de artista ya fue confirmado y ahora se conocieron los horarios en los que se presentará cada artista. Te contamos el detalle.

Serán cuatro noches de música para todos los gustos y todas las edades. Desde lo que está en tendencia hasta los clásicos que no podemos dejar de cantar.

Día 1 en la Fiesta de la Confluencia 2026: cronograma completo del Jueves 5 de febrero

18:20: Ganador Pre Confluencia (Talento local)

Ganador Pre Confluencia (Talento local) 19:00: Migrantes (Cumbia pop para arrancar la tarde)

(Cumbia pop para arrancar la tarde) 19:50: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 20:30: Rombai (El regreso del «fiesta»)

(El regreso del «fiesta») 21:20: Marité Berbel (Sello de identidad neuquina)

(Sello de identidad neuquina) 22:00: Luciano Pereyra (El plato fuerte del folclore pop)

(El plato fuerte del folclore pop) 00:00: Karina (Cierre a toda orquesta con «La Princesita»)

Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén

Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.

Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.

Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000

Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000

Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.