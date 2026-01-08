Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: horarios confirmados del viernes 6 para disfrutar de Angela Torres y Luck-Ra
En menos de un mes, la Isla 132 será el epicentro de una multitud. Tras confirmarse el cronograma de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, crecen las expectativas por el viernes urbano. Mirá la grilla de horarios completa.
La cuenta regresiva ya se siente en el aire. En menos de un mes, la Isla 132 volverá a transformarse en el punto de encuentro de miles de familias y amigos que disfrutarán a pleno de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén. Con el line up ya confirmado, el interés de los fanáticos se trasladó a los horarios: nadie quiere llegar tarde y perderse a sus ídolos en el escenario.
Serán cuatro noches de música para todos los gustos y todas las edades. Desde lo que hoy es tendencia absoluta en redes hasta esos clásicos que no podemos dejar de cantar. Pero el viernes 6 de febrero tiene un color especial: es la noche del género urbano y el cuarteto que domina los rankings.
De Tuli a la «Morocha»: un viernes sin respiro en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén
La jornada comenzará bien temprano para aprovechar el sol en el Paseo de la Costa. La apertura estará a cargo de la frescura de Tuli, seguida de cerca por Lauty Gram, dos de los nombres que más ruido hacen en el ecosistema digital actual.
A medida que caiga la tarde sobre el Limay, el escenario mayor subirá la apuesta con el arribo de FMK y Angela Torres. La organización espera un pico de concurrencia hacia la medianoche, cuando el fenómeno del momento, Luck-Ra, suba a escena para cerrar la jornada con sus hits que son garantía de baile.
Cronograma de horarios: viernes 6 de febrero de la Fiesta de la Confluencia 2026
Agendá el minuto a minuto para organizar tu llegada al predio de la Fiesta de la Confluencia:
18:00: Ganador Pre Confluencia (Talento regional)
18:40: Tuli (Apertura con todo el estilo urbano)
19:30: Lauty Gram
20:20: Ganador Pre Confluencia
21:00: Roze
22:00: FMK (El hitmaker de la noche)
23:20: Angela Torres
00:50: Luck-Ra (Cierre estelar a puro cuarteto)
Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén
Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.
Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.
- Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000
- Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000
Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.
