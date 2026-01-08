Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: horarios confirmados del viernes 6 para disfrutar de Angela Torres y Luck-Ra

La cuenta regresiva ya se siente en el aire. En menos de un mes, la Isla 132 volverá a transformarse en el punto de encuentro de miles de familias y amigos que disfrutarán a pleno de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén. Con el line up ya confirmado, el interés de los fanáticos se trasladó a los horarios: nadie quiere llegar tarde y perderse a sus ídolos en el escenario.

Serán cuatro noches de música para todos los gustos y todas las edades. Desde lo que hoy es tendencia absoluta en redes hasta esos clásicos que no podemos dejar de cantar. Pero el viernes 6 de febrero tiene un color especial: es la noche del género urbano y el cuarteto que domina los rankings.

De Tuli a la «Morocha»: un viernes sin respiro en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

La jornada comenzará bien temprano para aprovechar el sol en el Paseo de la Costa. La apertura estará a cargo de la frescura de Tuli, seguida de cerca por Lauty Gram, dos de los nombres que más ruido hacen en el ecosistema digital actual.

A medida que caiga la tarde sobre el Limay, el escenario mayor subirá la apuesta con el arribo de FMK y Angela Torres. La organización espera un pico de concurrencia hacia la medianoche, cuando el fenómeno del momento, Luck-Ra, suba a escena para cerrar la jornada con sus hits que son garantía de baile.

Cronograma de horarios: viernes 6 de febrero de la Fiesta de la Confluencia 2026

Agendá el minuto a minuto para organizar tu llegada al predio de la Fiesta de la Confluencia:

18:00: Ganador Pre Confluencia (Talento regional)

18:40: Tuli (Apertura con todo el estilo urbano)

19:30: Lauty Gram

20:20: Ganador Pre Confluencia

21:00: Roze

22:00: FMK (El hitmaker de la noche)

23:20: Angela Torres

00:50: Luck-Ra (Cierre estelar a puro cuarteto)

Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén

Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.

Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.

Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000

Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000

Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.