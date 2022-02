A un año del femicidio de Guadalupe, tiempo atorado y deudas vigentes

"Nací para ser libre no asesinada", decía la foto de su perfil de Facebook. Foto Marcelo Martínez.

¿Qué cambió tras el femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura?

“En nosotras sí hubo un cambio, en nosotras fue re duro, no somos lo mismo que éramos antes. Las mujeres están mucho más atentas, mucho más predispuestas a vencer este miedo a denunciar. Hay un cambio en las que acompañamos, pero en el fondo la justicia sigue siendo la misma. Si se hubiera actuado, los dos estarían vivos”, afirmó Silvia Arnaldo, una de las 15 artistas que participó de la obra montada en memoria de la joven de 20 años, ubicada en el centro de la ciudad cordillerana, donde fue asesinada hace un año a la vista de todos.

El próximo miércoles está convocada una marcha y la concentración será allí, a las 19. Colocarán una placa y harán una vigilia, con velas, las rosas que se transformaron en símbolo de resistencia, micrófono abierto y lecturas. Permanecerán hasta el horario del femicidio.

El 23 de febrero de 2021, a las 21.30 horas aproximadamente, Juan Bautista Quintriqueo se dirigió hasta el auto donde estaba Guadalupe, junto a la hija que tenían en común de un año, y un joven que era su actual pareja. Lo atacó a él con un cuchillo, hiriéndolo gravemente. Ella se alejó corriendo. Él la persiguió, la mató y huyó. Lo detuvieron mientras se provocaba lesiones. Estuvo internado en el hospital local y ahí intentó lastimarse. Fue derivado a San Martín de los Andes y murió a la semana.

Quintriqueo murió el 2 de marzo. Foto Fernando Ranni.

Un año pasó para que la fiscalía de La Angostura, a cargo de Adrián De Lillo, definiera acusar por omisión de deberes a un policía encargado del cuidado de Quintriqueo (ver aparte). Una investigación por un delito tan menor como este debió haberse resuelto mucho antes y no aguardar hasta el primer aniversario.

De Lillo también tendrá que analizar la resolución de su colega Carolina Mauri, de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica, que desestimó la denuncia penal contra el exjuez Jorge Videla. Para la fiscal se pueden criticar las medidas cautelares de protección que el entonces magistrado a cargo del fuero de Familia tomó, si era necesaria otra estrategia, pero entiende que su accionar no propició el femicidio. Ni el suyo, ni el del resto del personal judicial ni estatal que intervino. Aclaró que eso no significa que no haya responsabilidad en el ámbito civil. La querella, a cargo de Marcelo Hertzriken Velasco, opina todo lo contrario y se instalará esta semana en la Villa para entrevistar al plantel del juzgado. Espera lograr una formulación de cargos.

La primera vez que Guadalupe denunció por violencia de género a Quintriqueo la hija de ambos tenía cinco meses. Se presentó en la comisaría 28, que recién después del femicidio inauguró una oficina especializada. En el sur de la provincia las usuarias de Claro no pueden comunicarse hoy con la Línea 148 para pedir ayuda y deben hacerlo a un número alternativo: 299-4276783. Guadalupe no accedió al patrocinio jurídico gratuito, una abogada que la asistiera en los trámites, porque el cuerpo no funcionaba. Probablemente tampoco supiera que tenía derecho a eso.

Tampoco tenía un sistema de cuidados en que apoyarse. Aún separados, Quintriqueo continuaba hostigándola y aprovechaba el régimen de comunicación de la niña para hacerlo. En el poco más de un mes que lleva en el cargo la nueva jueza de Familia, Eliana Fortbetil, advirtió que en la ciudad hay “una marcada presencia de estas estructuras machistas” en las que “se hace lo que dice el hombre y se termina una relación cuando él lo decide y de la forma en que lo decide” (ver aparte).

La magistrada planteó que para operativizar sus decisiones cuenta con el área de Desarrollo Social del municipio, el hospital para la atención de los consumos problemáticos, y el dispositivo de atención a varones que ejercen violencia (DAV) con una dupla por primera vez en el interior de la provincia. El equipo comenzó a funcionar en junio, a cuatro meses del femicidio, y en línea con la labor del hospital.

“El contexto de pandemia por covid-19 ha llevado a que todo el sistema de salud se abocara a actividades asociadas a la crisis sanitaria, por lo que al momento del inicio de funciones del DAV, las intervenciones con varones eran escasas y de carácter no presencial”, describió la dupla de profesionales en su informe de trabajo 2021. Han conseguido insertarse en la red de organizaciones comunitarias y tienen como objetivo llegar a Villa Traful y Piedra del Águila.

En la Legislatura está en marcha una comisión para revisar las leyes de género. Otra de las soluciones institucionales ante la conmoción. Todo lo que no le llegó a Guadalupe es una deuda que el Estado acumula: respuestas de calidad, oportunas, apropiadas a los contextos, acordadas, que mejoren la vida y no se limiten a salvarla.

Ayer se cumplieron 20 años del femicidio de María Alejandra Zarza en Neuquén y el martes llegará el cuarto aniversario del doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza en Las Ovejas. “Allá afuera se pasean las vidas que continuaron (…) aquí adentro somos pura pesadumbre. Es mentira que el tiempo pasa, el tiempo se atora”, escribió Cristina Rivera Garza en el libro “El invencible verano de Liliana”, en el que relata el crimen de género impune de su hermana, en Ciudad de México, a manos de un exnovio que se fugó hace 30 años.

Quince artistas participaron en la obra en memoria a Guadalupe. Foto Marcelo Martínez.

La obra que recuerda a Guadalupe no la va a llevar el viento, ni dañar la lluvia: tiene una base de cemento y las esculturas son de cerámica gres. “Pequeñas mujeres, en lo que para cada una nos representa esta situación”, explicó Silvia, que además integra el espacio Vivas y Furiosas, que reúne a militantes de organizaciones feministas. Agregó: “hay algunas sufrientes, otras defendiéndose y están escalonadas, porque es esta cosa de que las situaciones de violencia van creciendo, pero a la vez es un cuadrado medio cerradito que tiene que ver con la sororidad, la unión y mantener la memoria”.

Multa e inhabilitación

La fiscalía de Villa La Angostura ya solicitó la audiencia de formulación de cargos contra un policía, que era responsable de la custodia de Quintriqueo en el hospital local. Producto de las lesiones que se provocó, mientras estaba internado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde murió.

Se acusará al agente de omisión de deberes, un delito cuya pena es de multa e inhabilitación especial por el máximo de un año.

“Lo vivo con mucho respeto y muchísima responsabilidad”

Eliana Fortbetil asumió como jueza de Familia de Villa La Angostura el 20 de diciembre de 2021. Desembarcó, primero en Neuquén proveniente de Santa Fe, después de un femicidio y con una investigación abierta contra el magistrado que la antecedió, el cual la querella considera negligente.

¿Cómo ejercer la función sin temor a que un caso tan grave se repita? “Lo vivo con mucho respeto y muchísima responsabilidad en la tarea diaria, porque ha quedado muy sensibilizada la comunidad y también los y las profesionales que están trabajando en cuestiones de violencia. No lo vivo con miedo ni con estrés, sino que me lleva a estar más atenta, tal vez, o con más cuidado a cada caso y cada situación”, respondió Fortbetil.

Señaló que como Estado “y en esta caso como juzgado tenemos una responsabilidad de que esto no vuelva a ocurrir, en la medida en que nosotros podamos prevenirlo, porque también es verdad que la violencia tiene una complejidad social, cultural y política, esta desigualdad existente entre hombres y mujeres, y disidencias que lleva a que exceda la actividad jurisdiccional. No tenemos la certeza, aun tomando las medidas, muchas veces no es suficiente tampoco eso.”

Prefirió no opinar sobre la labor de Videla, aunque mencionó haber leído el dictamen de Mauri. Dijo que está concentrada “en focalizar en los contextos, no solo en una entrevista, sino analizar la dinámica familiar, si hay expedientes conexos, tener un mirada integral.”

Aseguró que se apoya en el equipo de la Oficina de Violencia para “evaluar las mejores alternativas, para dar una respuesta que resguarde la integridad psicofísica de la persona denunciante, pero que a su vez permita dar una vuelta a la cuestión de fondo, y que no quede en una medida provisoria y que realmente haya un efecto socioeducativo en el agresor.”

Si bien el grueso de su tarea la realizó en feria, despacha en promedio 30 expedientes diarios, la mitad de violencia. “La mayor cantidad de denuncias registra violencia física: manipulación, celos, control, con esto de no respetar las decisiones a tener una vida libre de violencia y poder formar una pareja, o decidir cortar una relación y empezar otra vida”, indicó.

“Por lo que pude ver hasta ahora tiene que ver un poco también con la realidad sociocultural de acá, donde hay una marcada presencia de estas estructuras machistas. La idea del hombre proveedor, de la mujer como propiedad del hombre, con lo cual se hace lo que dice el hombre y se termina una relación cuando él lo decide y de la forma en que lo decide, y si no decide terminarla hay una consecuencia, hay un castigo en esta decisión de la mujer de vivir una vida distinta”, agregó.

Planteó que esto se agudiza “ante la falta de una vivienda propia, todos los problemas habitacionales que implican estos hacinamientos, y con el problema de consumo de sustancias, principalmente alcohol que hay acá en la Villa. De la totalidad de las situaciones, el 80% está atravesado por cuestiones de consumo, que no está problematizada o problematizada hay una resistencia de pedir ayuda a las instituciones.”

Cronología

1.

12 de julio de 2020

Guadalupe Curual denunció por violencia de género a Juan Bautista Quintriqueo en la comisaría 28 de Villa La Angostura.

2.

8 de enero de 2021

La joven hizo la segunda denuncia policial por un nuevo hecho. El 1 de febrero informó que continuaba hostigándola.

3.

23 de febrero de 2021

A las 21.30 aproximadamente Quintriqueo persiguió a Guadalupe por el centro de la ciudad y la atacó con un cuchillo. Antes, lastimó al joven que la acompañaba.

La joven fue la segunda víctima de femicidio del 2021 en Neuquén. Ese mismo mes fueron asesinadas 17 mujeres en Argentina en contextos de violencia de género, según el informe del Observatorio «Ahora que sí nos ven». Foto Florencia Salto.

4.

1 de marzo de 2021

Renunció el juez Jorge Videla que intervino en el caso y evitó la posibilidad de enfrentar un jurado de enjuiciamiento.

5.

2 de marzo de 2021

Murió Quintriqueo en el hospital de San Martín de los Andes.