Absolvieron a 19 personas imputadas de usurpar una plaza de Bariloche

El juez Gregor Joos resolvió absolver de culpa y cargo a las 19 personas que habían sido acusadas por la fiscalía de haber usurpado una plaza de dominio municipal, que está ubicada en un sector del barrio San Francisco IV de Bariloche. Fuentes judiciales informaron que el juez dictó este martes el veredicto absolutorio para todos los imputados. Joos concluyó que no se probó la acusación fiscal.

Explicaron que el juez observó que había faltado información o evidencias para demostrar la acusación. También que la fiscalía no había indagado más sobre el accionar policial. Los fundamentos de la decisión se conocerán en los próximos días. Por eso, en la fiscalía quieren analizar el contenido de la sentencia.

El fiscal del caso Tomás Soto había pedido al juez que declare penalmente responsables a las 19 personas por la usurpación de una plaza de dominio municipal. Mientras que el defensor oficial Nelson Vigueras había alegado a favor de la absolución de la totalidad de los acusados porque advirtió que no cometieron ningún delito.

Según la teoría de la fiscalía, un grupo numeroso de personas irrumpió entre la tarde del 19 de marzo del 2020 y la mañana siguiente en el lote, que está ubicado entre las calles La Habana, La Paloma y Miami del barrio San Francisco IV.

El juez Gregor Joos resolvió que la fiscalía no había logrado probar la acusación contra los imputados. (foto de archivo)

La ocupación sucedió, según la fiscalía, el mismo día que el presidente Alberto Fernández decretó las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para tratar de prevenir el avance de la pandemia, causada por la covid-19 en el país.

Cuatro meses después, cuando el fiscal y personal policial fueron al lugar a constatar la denuncia encontraron a varias familias asentadas en el predio donde “estaba todo edificado”. La Municipalidad hizo la denuncia de la usurpación y se intentó una mediación entre las familias de la toma y el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda (IMTV), pero no hubo acuerdo.

Dos teorías contrapuestas

En los alegatos, Soto planteó ante el juez en el juicio, que se hizo la semana pasada, que se había demostrado que los acusados habían usurpado un espacio que era una plaza. Por lo tanto, el dominio es de la Municipalidad de Bariloche.

Advirtió al juez que los ocupantes permanecían en el predio donde habían construido varias casillas. Señaló que el lote es un bien de dominio público que no se puede usurpar ni ser susceptible de usucapión.

En cambio, Vigueras advirtió que los imputados no habían cometido delito porque la municipalidad abandonó durante 25 años el predio y no tenía la posesión. Por eso, planteó que al no afectarse un bien jurídico, no existe el delito.

El juez le dio la razón a la defensa. La decisión sorprendió en la fiscalía que trabajó en la investigación del caso, comentaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Destacaron que se probó que los imputados habían tomado el predio y que permanecían en ese lugar.