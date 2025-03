Adolescencia, la serie de Netflix analizada por una psicóloga: «No están seguros solo porque estén en sus habitaciones»

La serie »Adolescencia», que estrenó el pasado 13 de marzo en Netflix, logra exponer la vulnerabilidad de los adolescentes, los discursos de odio, la violencia de género y el uso de redes sociales. En esta nota, una profesional de la psicología opina sobre esta miniserie que es furor entre jóvenes y adultos.

¿Qué sucede cuando una familia, con hijos que van a la escuela y tienen una crianza amorosa, se enfrentan a lo inesperado? Eso es lo que nos plantea Adolescencia, una serie , que muestra cómo, incluso en el mejor entorno, pueden surgir situaciones inesperadas que generan una gran angustia y que cambia para siempre nuestras vidas. ¿Qué estamos observando en nuestros hijos, sobrinos, amigos, vecinos? ¿Cuáles son los códigos que guían su comportamiento hoy en día? ¿Dónde se sienten seguros? ¿Hasta dónde conocemos el mundo en el que se adentran los más chicos cuando ingresan al mundo cibernético?

Aunque no lo veamos, aunque no lo palpemos, las plataformas de streaming y las redes sociales tienen un fuerte impacto en nuestras vidas. Y en los adolescente más-. Por este motivo, en RÍO NEGRO RADIO dialogamos con la licenciada en Psicología, Daniela Gasparini en el aire de ‘’Vos al Aire’’:

«La adolescencia, una etapa crítica en un mundo de cambios»

Gasparini señaló que «las nuevas tecnologías han estado desarrollándose durante décadas, pero en los últimos tiempos ha habido un verdadero boom a nivel mundial, lo que ha generado una revolución tecnológica, que alcanzó su pico máximo durante la pandemia sanitaria”.

En cuanto a la adolescencia, la profesional reflexionó sobre lo fundamental de entenderla como una « etapa crítica, llena de conflictos. “No es algo que simplemente pase y ya. Es una etapa de muchos cambios, en la que los chicos y chicas comienzan a desarrollar una nueva vida, un cuerpo y una mentalidad diferente . «, aseguró. En este sentido, tanto el bullying, el acoso y como la s violencia s son parte de los problemas que se padecen en etapa escolar.

«Los conflictos de la adolescencia: el cambio corporal y los mandatos sociales»

Siguiendo con el recorrido -sin spoilers- para Daniela Gasparini la adolescencia no puede pensarse como algo que es una etapa y nada más. «Los chicos empiezan a adolecer, a experimentar cambios físicos que a veces generan mucha angustia. El cuerpo no termina de ser el de un niño, pero tampoco es el cuerpo adulto. Es como una transición que genera incomodidad, porque no te sentís bien con vos mismo o misma,» comentó. Este proceso, según l a profesional, se ve fuertemente influenciado por los «mandatos y modelos hegemónicos de belleza» que la sociedad impone, especialmente en los modelos de masculinidad.

Este contraste entre la transformación del cuerpo y las expectativas sociales crea una presión adicional en los adolescentes. «Los mandatos tampoco permiten que los chicos sean simplemente niños delgados. Son cuerpos en constante cambio, en desarrollo, pasando de ser cuerpos infantiles a cuerpos más jóvenes y adultos,» agregó. El desafío que presenta la serie Adolescencia a los adultos: ¿Cómo acercarse a los jóvenes ?

Siguiendo en el aire junto a Diego Penizzotto y Marilú Venier , la especialista en salud mental , coincidió en que la serie marca el alejamiento de los adultos hacia los chicos. Como padres y madres, creemos que el buen ejercicio de la crianza se limita a satisfacer sus necesidades básicas y poner reglas. Pero las reglas y los límites siguen siendo fundamentales, sin duda,» destacó.

Gasparini subrayó un cambio crucial en nuestra concepción de seguridad: «Antes pensábamos que los chicos estaban seguros en su casa, en su habitación, pero esa idea ha cambiado. Hoy, la brecha digital se ha vuelto un contraste generacional. Los adultos no entendemos completamente el mundo digital, pero, en ese espacio pasa de todo. Lamentablemente, hasta los delitos más aberrantes contra la integridad de los niños ocurren en ese ámbito,» explicó.

Este es, según la psicóloga, uno de los principales desafíos actuales: «El verdadero reto es escuchar a los chicos. No solo poner límites, sino comprender que no están necesariamente seguros solo porque estén en sus habitaciones. La clave es generar espacios donde ellos sepan que, si algo sucede, pueden venir a hablarnos sin temor,» agregó.



De qué trata »Adolescencia», la serie de Netflix

Adolescencia cuenta la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Este crimen pone a su familia en una situación límite, obligando a los padres de Jamie a enfrentarse a una pesadilla insoportable. La miniserie explora temas como la violencia juvenil, la negligencia parental y las complicaciones emocionales en la adolescencia. El programa se distingue por su estilo visual único, utilizando tomas de plano secuencia en sus cuatro episodios para crear una atmósfera tensa y cruda.

