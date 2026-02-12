Jueves inestable en la cordillera de Neuquén y Río Negro: clima fresco, lluvias y viento intenso

Pronóstico del tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Foto: Marcel Martínez

La inestabilidad climática se hará sentir con fuerza en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Después del ingreso de un frente frío, la región sur cordillerana registró un gran descenso térmico y según lo anticipado, esta tendencia se mantendrá, aunque en la zona norte y centro las condiciones serán otras.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) remarcó que este jueves al clima fresco se sumará un combo de viento intenso y posibles lluvias. Mirá el detalle por regiones, desde el norte a sur.

Clima fresco, lluvias y viento intenso en la cordillera

En líneas generales, para este 12 de febrero, la región presenta una marcada división climática: en el norte y centro de Neuquén, donde se encuentran localidades como Aluminé, Loncopué y Andacollo, disfrutarán de una jornada seca, mayormente despejada y con temperaturas más cálidas que alcanzarán los 24°C.

En tanto la zona sur de la cordillera neuquina y la parte de Río Negro (Bariloche y El Bolsón), tendrá un panorama más fresco e inestable con probabilidad de lluvias aisladas y máximas que no superarán los 14°C.

El factor común en todos los sectores será el viento intenso con ráfagas que podrán alcanzar los 50 km/h.

El detalle del pronóstico por zonas: