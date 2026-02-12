Jueves inestable en la cordillera de Neuquén y Río Negro: clima fresco, lluvias y viento intenso
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo para la región cordillerana. Mirá el detalle para localidades como Bariloche, San Martín de los Andes y Aluminé, entre otras.
La inestabilidad climática se hará sentir con fuerza en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Después del ingreso de un frente frío, la región sur cordillerana registró un gran descenso térmico y según lo anticipado, esta tendencia se mantendrá, aunque en la zona norte y centro las condiciones serán otras.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) remarcó que este jueves al clima fresco se sumará un combo de viento intenso y posibles lluvias. Mirá el detalle por regiones, desde el norte a sur.
Clima fresco, lluvias y viento intenso en la cordillera
En líneas generales, para este 12 de febrero, la región presenta una marcada división climática: en el norte y centro de Neuquén, donde se encuentran localidades como Aluminé, Loncopué y Andacollo, disfrutarán de una jornada seca, mayormente despejada y con temperaturas más cálidas que alcanzarán los 24°C.
En tanto la zona sur de la cordillera neuquina y la parte de Río Negro (Bariloche y El Bolsón), tendrá un panorama más fresco e inestable con probabilidad de lluvias aisladas y máximas que no superarán los 14°C.
El factor común en todos los sectores será el viento intenso con ráfagas que podrán alcanzar los 50 km/h.
El detalle del pronóstico por zonas:
- Bariloche y El Bolsón: máxima de 14°C y mínima de 5°C. Durante la mañana, habrá lluvias aisladas (10-40% de probabilidad) y se esperan vientos del noreste entre 13-22 km/h. Por la tarde, el cielo estará algo nublado, la temperatura subirá a 14°C y el viento se intensificará a 23-31 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará a 11°C.
- San Martín de los Andes y Villa La Angostura: se prevé una máxima de 13°C y una mínima de 4°C. En la mañana habrá lluvias aisladas con viento del noreste. Durante la tarde, el tiempo mejora con 13°C, vientos de 23-31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, la temperatura será de 10°C con viento leve del este y sin lluvias.
- Aluminé: la temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 7°C. Por la mañana, estará algo nublado con 8°C y vientos leves del este. En la tarde, se mantendrá algo nublado con vientos del este de 23-31 km/h y ráfagas fuertes de entre 42-50 km/h. La noche cerrará con 18°C y vientos leves del noreste.
- Loncopué y Andacollo: la máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 9°C. La mañana empezará con 10°C y cielo algo nublado. En la tarde, la temperatura llegará al pico de 24°C con vientos del este y ráfagas de hasta 50 km/h. La noche estará despejada con 21°C y vientos del noreste de entre 13-22 km/h.
