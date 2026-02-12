El frente frío trae alivio tras la ola de calor pero sigue el viento fuerte en el Alto Valle: el prónostico para este jueves

El verano le da un respiro al norte de la Patagonia. Este jueves, el Alto Valle experimenta un cambio de masa de aire impulsado por un frente frío que recorre la región, barriendo la pesadez de los días previos y devolviendo temperaturas mucho más amigables para la rutina diaria.

Aunque el sol seguirá presente, el viento será el encargado de recordar que la estabilidad térmica es el gran protagonista de la jornada.

Descenso térmico: mañana fresca y tarde agradable

Lo más destacado del día es el desplome del termómetro. El amanecer registró una mínima de 13°C, obligando a muchos a retomar el abrigo liviano para las primeras horas.

Máxima prevista: Se estima que el mercurio no superará los 25°C , un valor significativamente menor a los registros del inicio de la semana.

Se estima que el mercurio no superará los , un valor significativamente menor a los registros del inicio de la semana. Cielo: El reporte oficial indica que el cielo estará ligeramente nublado, permitiendo el paso del sol pero sin el agobio de la radiación directa que caracteriza a las olas de calor.

Alerta por ráfagas: el viento no da tregua en el Alto Valle

Como es habitual en cada recambio de masa de aire en la zona, el viento será el factor dominante. No se espera un temporal, pero sí una presencia constante que se sentirá con fuerza en espacios abiertos:

Velocidad: Los vientos constantes soplarán entre los 13 y 31 km/h.

Los vientos constantes soplarán entre los 13 y 31 km/h. Ráfagas: Durante la mañana y parte de la tarde, se esperan picos de entre 42 y 50 km/h. Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo, reduciendo levemente la visibilidad en sectores de meseta y rutas rurales que unen Neuquén con Cipolletti y General Roca.

Hacia el final de este jueves, las condiciones meteorológicas tienden a estabilizarse. Con la caída del sol, la intensidad de las ráfagas disminuirá paulatinamente, dejando una noche fresca e ideal para el descanso. Este escenario de transición marca el pulso de un febrero que, tras los récords históricos de calor, parece buscar un equilibrio térmico.