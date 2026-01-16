Alerta Nati | Buscan a un bebé de 1 año en Neuquén: piden información para encontrarlo

La Policía activó una «Alerta Nati» para dar con el paradero de un bebé de un año en Neuquén. Según la información brindada, fue visto por última vez en compañía de su madre identificada como Aylen Macarena Valenciano.

Alerta Nati por un bebé en Neuquén

En el parte policial, el niño fue identificado como Oliver Kloster. También precisaron que se trata de un pequeño de tez blanca, ojos y cabellos claros

Se desconocen las circunstancias de su desaparición, pero se solicitó a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen con el Juzgado de Familia.

Nati, la historia detrás del nombre de la Ley 2705/10

Natalia Ciccioli tenía 12 años y desapareció de su casa el 16 de enero de 1994. Desde ese momento, hace 30 años, que no se sabe nada de ella. Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas. Eso era lo que se solicitaba en las comisarías.

Cuando desapareció Natalia Ciccioli, como la comisaría no la buscaba, los vecinos se organizaron en grupos y salieron a buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a hacer lo mismo.

A raíz de su desaparición, 16 años después se decidió aprobar en Neuquén la Ley 2705 denominada “Alerta Nati”, que establece un protocolo de búsqueda y difusión de información en los casos de desaparición de menores de 18 años.

Alerta Nati incluye información sobre la víctima y la forma en la que la Policía de Neuquén debe actuar. También la difusión en medios de comunicación para que se difunda la imagen y se colabore con la búsqueda. La ciudadanía y cualquier ente puede contribuir a su aparición.