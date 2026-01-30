Alerta Nati en Neuquén: piden colaboración para encontrar a una niña de 5 años

La Policía de la Provincia del Neuquén activó una Alerta Nati en el marco de la Ley N.° 2705 para dar con el paradero de Mia Morena Arias López, una niña de 5 años, cuya ubicación y retención es motivo de investigación.

Activan Alerta Nati en Neuquén por la búsqueda de una niña de 5 años

Según informó el Departamento Centro de Operaciones Policiales, la menor es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,20 metros, tiene tez morena, ojos marrones y cabello largo. Al momento de su desaparición, vestía un vestido gris con detalles en rojo y crocs color rosado.

La búsqueda se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios, con intervención de la Comisaría 21.ª, que solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

Ante cualquier información, se pide comunicarse de inmediato al teléfono (299) 4705734 o acercarse a la dependencia policial más cercana.