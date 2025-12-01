Alerta por arsénico en el agua: qué filtros recomienda los especialistas para el uso en el hogar

Los estudios geológicos y los datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires confirmaron niveles elevados del metaloide en extensas zonas del país.

La presencia de arsénico en el agua, un problema sanitario que afecta a millones de argentinos, fue nuevamente objeto de preocupación tras un reciente relevamiento del ITBA. Los estudios geológicos y los datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires confirmaron niveles elevados del metaloide en extensas zonas del país. Hogares que dependen de perforaciones o redes con controles insuficientes reciben agua con concentraciones por encima de los valores sanitarios permitidos.

El arsénico, un elemento natural de la corteza terrestre, se convierte en un riesgo para la salud cuando contamina las fuentes de agua potable. Resulta fundamental destacar que los filtros tradicionales, como los de carbón activado, no son suficientes para resolver esta problemática. Estos equipos eliminan cloro, olores y pesticidas, pero no retienen arsénico ni otros metales pesados disueltos en el agua, requiriendo tecnologías específicas.

El médico toxicólogo Francisco Dadic, del Hospital Durand y Sanatorio Las Lomas, subrayó la necesidad de un «procesamiento especial» para remover el arsénico del agua. Explicó que este tratamiento debe permitir la decantación o retención de metales pesados, y aunque algunos sistemas domésticos pueden reducir la concentración, es complejo lograr una eliminación total.

Sistemas efectivos para el filtrado de arsénico en el hogar

Entre las opciones más recomendadas para uso doméstico se encuentra la resina selectiva basada en óxido de hierro. Este sistema funciona como una especie de “esponja” que atrae y retiene las partículas de arsénico. Su eficacia y facilidad de implementación lo posicionan como una de las alternativas más utilizadas en los hogares para tratar el agua contaminada.

La ósmosis inversa también es ampliamente reconocida por su alta efectividad, alcanzando reducciones de hasta el 99,9% del arsénico. Esta tecnología utiliza una membrana semipermeable que permite el paso de las moléculas de agua mientras retiene sólidos disueltos y otros contaminantes. Es común tanto en viviendas particulares como en plantas potabilizadoras a gran escala.

Existen otros métodos con probada eficacia para la remoción de arsénico, aunque su acceso y aplicación doméstica son más limitados debido a su complejidad y costo.

Entre ellos se destacan la coagulación-filtración, la alúmina activada, el intercambio iónico y la electrodiálisis. Estos procesos suelen requerir una mayor infraestructura técnica y una inversión económica superior.