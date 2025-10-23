Alerta por granizo y tormentas este jueves: Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y ocho provincias más

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h».

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta naranja en San Luis por fuertes tormentas y granizo: los detalles

Para las zonas con alerta naranja, el organismo indicó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h”.

Acá se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.